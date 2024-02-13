День святого Валентина не так романтичен, как все думают: любовь едва жива в этот день

Новое исследование ученых показывает, 14 февраля едва ли можно назвать самым романтичным днем в году, скорее это День разбитых сердец.

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В преддверии нового года ученые стараются не отставать от всеобщего помешательства и публикуют результаты "самых романтических исследований". Например, ранее математик вывел формулу идеального предложения руки и сердца, рассказав, когда стоит начинать ужинать, в какой момент делать предложение и какое количество денег стоит потратить на обручальное кольцо, чтобы услышать заветное "да", пишет Daily Mail.

Еще одно исследование ученых оказалось не таким позитивным. На этот раз ученые сосредоточились на музыке, которую люди слушают за несколько дней до наступления 14 февраля и непосредственно в День святого Валентина. В результате исследователи пришли к выводу, что 14 февраля проще назвать "днем разбитых сердец". По крайней мере об этом говорит музыка, которую слушают люди в этот день.

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Глобальный сервис потоковой передачи музыки Deezer проанализировал музыку, которую люди предпочитают слушать в этот период. Данные свидетельствуют о глобальном увеличении прослушивания количества песен о любви за несколько дней до 14 февраля на 560%, полагая, что "романтика все еще жива и здорова". Увы, это оказалось не совсем так.

Анализ самых популярных песен ко Дню святого Валентина свидетельствуют о том, что этот праздник на самом деле не столь романтичен, чем мы думаем. По словам эксперта в области музыки и психологии из Университета Линкольна, доктора Аннемике ван ден Тола, можно было бы предположить, что в преддверии Дня всех влюбленных люди находятся в романтическом настроении и планируют свидание, однако анализ показывает, что дела обстоят совершенно иначе.

Доктор ван ден Тол также отмечает, что песни о разбитом сердце, вероятно, могут помочь людям "направить свои эмоции в нужное русло". Например, осознание того, что кто-то пережил нечто похожее, что и мы, может дать надежду, а также помогает переосмыслить любой негатив.

Результаты также свидетельствуют о том, что люди начинают слушать грустную музыку ближе к вечеру, пик приходится на 20:15. В целом анализ свидетельствует о том, что пользователи в День святого Валентина отдают предпочтение песням о расставании, неразделенной любви, неверности и предательстве.

Исследователи также отмечают, что есть веская причина, почему люди отдают предпочтение грустным песням, а не веселым: дело в том, что они способны "исцелить разбитое сердце". Например, в исследовании 2022 года ученые обнаружили, что грустная музыка способна помочь людям, испытывающим душевную боль, снова обрести радость и надежду. Кроме того она помогает активировать сочувствие и даже улучшает настроение.

Результаты исследования 2020 года также показали, что в День святого Валентина люди чувствуют давление: якобы им нужно быть романтичными в этот день, пойти на свидание или повести себя таким образом, будто этот праздник имеет для них значение, даже если это не совсем так.

Ранее Фокус писал о том, что боль от "разбитого сердца" научно доказана: эксперты назвали основные симптомы.