День святого Валентина не такий романтичний, як усі думають: кохання ледь живе в цей день

Нове дослідження вчених показує, 14 лютого навряд чи можна назвати найромантичнішим днем у році, скоріше це День розбитих сердець.

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Напередодні нового року вчені намагаються не відставати від загального божевілля і публікують результати "найромантичніших досліджень". Наприклад, раніше математик вивів формулу ідеальної пропозиції руки й серця, розповівши, коли варто починати вечеряти, в який момент робити пропозицію і яку кількість грошей варто витратити на обручку, щоб почути заповітне "так", пише Daily Mail.

Ще одне дослідження вчених виявилося не таким позитивним. Цього разу вчені зосередилися на музиці, яку люди слухають за кілька днів до настання 14 лютого і безпосередньо в День святого Валентина. У результаті дослідники дійшли висновку, що 14 лютого простіше назвати "днем розбитих сердець". Принаймні про це говорить музика, яку слухають люди цього дня.

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Глобальний сервіс потокової передачі музики Deezer проаналізував музику, яку люди вважають за краще слухати в цей період. Дані свідчать про глобальне збільшення прослуховування кількості пісень про кохання за кілька днів до 14 лютого на 560%, вважаючи, що "романтика все ще жива і здорова". На жаль, це виявилося не зовсім так.

Аналіз найпопулярніших пісень до Дня святого Валентина свідчить про те, що це свято насправді не настільки романтичне, ніж ми думаємо. За словами експерта в галузі музики й психології з Університету Лінкольна, доктора Аннеміке ван ден Тола, можна було б припустити, що напередодні Дня всіх закоханих люди перебувають у романтичному настрої та планують побачення, однак аналіз показує, що справи йдуть зовсім інакше.

Доктор ван ден Тол також зазначає, що пісні про розбите серце, ймовірно, можуть допомогти людям "спрямувати свої емоції в потрібне річище". Наприклад, усвідомлення того, що хтось пережив щось схоже, що й ми, може дати надію, а також допомагає переосмислити будь-який негатив.

Результати також свідчать про те, що люди починають слухати сумну музику ближче до вечора, пік припадає на 20:15. Загалом аналіз свідчить про те, що користувачі в День святого Валентина віддають перевагу пісням про розставання, нерозділене кохання, невірність і зраду.

Дослідники також зазначають, що є вагома причина, чому люди віддають перевагу сумним пісням, а не веселим: річ у тім, що вони здатні "зцілити розбите серце". Наприклад, у дослідженні 2022 року вчені виявили, що сумна музика здатна допомогти людям, які відчувають душевний біль, знову знайти радість і надію. Крім того, вона допомагає активувати співчуття і навіть покращує настрій.

Результати дослідження 2020 року також засвідчили, що в День святого Валентина люди відчувають тиск: нібито їм потрібно бути романтичними цього дня, піти на побачення або поводитися так, ніби це свято має для них значення, навіть якщо це не зовсім так.

Раніше Фокус писав про те, що біль від "розбитого серця" науково доведено: експерти назвали основні симптоми.