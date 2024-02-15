В Иране нашли самую древнюю красную помаду в мире: ею пользовались 4 тысячи лет назад (фото)

Тонкая форма резного тюбика, напоминающего современные флаконы для губной помады, позволяет предположить, что его можно было держать в одной руке, а в другой — медное или бронзовое зеркало.

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В самом сердце юго-восточного иранского региона Джирофт археологи откопали интересный артефакт — небольшой хлоритовый флакончик, содержащий, как представляется, древнюю версию губной помады. Это открытие проливает свет на косметические средства людей, живших в бронзовом веке, примерно между 2000 и 1600 годами до нашей эры, пишет Arkeonews.

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История этой древней помады начинается в 2001 году, когда наводнение подняло на поверхность древнее кладбище. К сожалению, корыстные люди разграбили его, продавая все, что могли найти. К счастью, некоторые артефакты, в том числе и этот необычный флакон, нашли и вернули в местный музей.

Находка привлекает тем, что это самая древняя из известных красных помад бронзового века. Тонкая форма резного тюбика, напоминающего современные флаконы для губной помады, позволяет предположить, что его можно было держать в одной руке, а в другой — медное или бронзовое зеркало, как это изображено на древнеегипетском рисунке.

Анализ состава красноватого вещества внутри флакона обнаружил смесь минеральных компонентов, в частности гематит, затемненный марганцем и браунитом, а также следы галенита и англезита. Их соединили с растительными восками и другими органическими ингредиентами, что очень напоминает рецепты современных губных помад. Это сходство свидетельствует об утонченности древнеиранских техник макияжа.

Резные флаконы из хлоритового сланца Фото: IRNA

Датированное началом 2 тысячелетия до нашей эры, это открытие дает ценную информацию о древней цивилизации Мархаши, которая упоминается в современных клинописных текстах Месопотамии. Джирофтская культура, которую считают древним государством Мархаши, процветала в долине, богатой разнообразными литиевыми ресурсами, что создавало идеальные условия для изготовления древней косметики.

Профессор Массимо Видале, один из авторов исследования, выделил важность этой находки. Он отметил, что в то время как рецепты косметических средств, вроде подводки для глаз и теней, 5000-4000 лет назад были известны, информация о помаде для губ оставалась до сих пор загадкой.

Это открытие согласуется с хорошо задокументированной традицией использования косметики в Древнем Иране, которая охватывала применение светлых смесей для тонального крема или теней для век и черного цвета для подводки глаз.

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Специалисты отмечают, что целью исследования было раскрыть первопроходческую роль древних иранцев в химической науке. Он предположил, что древние иранцы могли быть первыми изобретателями губной помады, бросая вызов традиционному нарративу.

Хотя эта находка открывает двери к возможности того, что Иран является родиной губной помады, профессор Видале мудро предостерегает от окончательных утверждений о "древнейших доказательствах". Он признает, что наше понимание древних культур постоянно развивается, и новые открытия могут изменить уставленные взгляды.

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