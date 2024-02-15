В Ірані знайшли найдавнішу червону помаду у світі: нею користувалися 4 тисячі років тому (фото)

Тонка форма різьбленого тюбика, що нагадує сучасні флакони для губної помади, дозволяє припустити, що його можна було тримати в одній руці, а в іншій — мідне або бронзове дзеркало.

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У самому серці південно-східного іранського регіону Джирофт археологи відкопали цікавий артефакт — невеликий хлоритовий флакончик, що містить, як видається, давню версію губної помади. Це відкриття проливає світло на косметичні засоби людей, які жили в бронзовому віці, приблизно між 2000 і 1600 роками до нашої ери, пише Arkeonews.

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Історія цієї стародавньої помади починається у 2001 році, коли повінь підняла на поверхню стародавнє кладовище. На жаль, корисливі люди розграбували його, продаючи все, що могли знайти. На щастя, деякі артефакти, зокрема і цей незвичайний флакон, знайшли і повернули до місцевого музею.

Знахідка приваблює тим, що це найдавніша з відомих червоних помад бронзової доби. Тонка форма різьбленого тюбика, що нагадує сучасні флакони для губної помади, дозволяє припустити, що його можна було тримати в одній руці, а в іншій — мідне або бронзове дзеркало, як це зображено на давньоєгипетському малюнку.

Аналіз складу червонуватої речовини всередині флакона виявив суміш мінеральних компонентів, зокрема гематит, затемнений марганітом і браунітом, а також сліди галеніту та англезиту. Їх поєднали з рослинними восками та іншими органічними інгредієнтами, що дуже нагадує рецепти сучасних губних помад. Ця схожість свідчить про витонченість давньоіранських технік макіяжу.

Різьблені флакони з хлоритового сланцю Фото: IRNA

Датоване початком 2 тисячоліття до нашої ери, це відкриття дає цінну інформацію про стародавню цивілізацію Мархаші, яка згадується в сучасних клинописних текстах Месопотамії. Джирофтська культура, яку вважають давньою державою Мармаші, процвітала в долині, багатій на різноманітні літієві ресурси, що створювало ідеальні умови для виготовлення давньої косметики.

Професор Массімо Відале, один з авторів дослідження, виділив важливість цієї знахідки. Він зазначив, що в той час як рецепти косметичних засобів, як от підводки для очей і тіней, 5000-4000 років тому були відомі, інформація про помади для губ залишалася досі загадкою.

Це відкриття узгоджується з добре задокументованою традицією використання косметики в Стародавньому Ірані, яка охоплювала застосування світлих сумішей для тонального крему або тіней для повік і чорного кольору для підводки очей.

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Фахівці зазначають, що метою дослідження було розкрити першопрохідницьку роль стародавніх іранців у хімічній науці. Він припустив, що давні іранці могли бути першими винахідниками губної помади, кидаючи виклик традиційному наративу.

Хоча ця знахідка відкриває двері до можливості того, що Іран є батьківщиною губної помади, професор Відале мудро застерігає від остаточних тверджень про "найдавніші докази". Він визнає, що наше розуміння стародавніх культур постійно розвивається, і нові відкриття можуть змінити уставлені погляди.

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