Найдены следы пенициллина: неандертальцы использовали антибиотики еще тысячи лет назад

Зубной налет этого рода людей раскрывает подробности их повседневной жизни, которые весьма удивили исследователей.

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При упоминании неандертальцев, как правило, в голове возникает картинка человека с гигантской дубинкой в руках, примитивным колье на шее и одежды и шкур животных. В течение многих лет исследователи пытались опровергнуть эту точку зрения, однако им то и дело не хватало доказательств, похоже, теперь все изменилось, пишет IFLScience.

В новом исследовании ученые извлекли древнюю ДНК из сохранившихся зубных камней неандертальцев и смогли получить больше данных об их повседневной жизни, в том числе диете и здоровье. Также ученые узнали больше о взаимодействии, поведении, культуре и знаниях этого рода людей — результаты весьма удивили ученых.

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Австралийские исследователи сосредоточились на зубном камне, так как он сохраняет древнюю ДНК микроорганизмов, вирусов, продуктов питания и другого биологического материала, который проходит через рот человека. Таким образом зубной камень фактически представляет собой источник информации для ученых, изучающих древнюю ДНК, которую они могут обнаружить тысячи лет спустя.

По словам директора Австралийского центра древней ДНК Алана Купера, они с командой изучили зубной камень двух неандертальцев из пещеры Эль-Сидон в Испании и одного неандертальца из пещеры Спи в Бельгии. Результаты показали различия в рационе, которые коррелировали с изменениями в их микробиоме. Например, неандерталец из пещеры Спи питался крупной дичью, такой как шерстистые носороги и дикие муфлоны, а также грибами, которые, к слову, мы потребляем до сих пор. В то же время неандертальцы из Эль-Сидрона не употребляли мяса: в их рационе присутствовали кедровые орехи, мох, кора деревьев, грибы и травянистые материалы.

Эти результаты также коррелируют с местностью, где обитали неандертальцы: пещера Спи находилась в степном краю, населенной мегафауной, тогда как Эль-Сидрон расположена в густом лесу, где не было столь разнообразного выбора добычи.

Однако самым любопытным оказалось вовсе не раскрытие диеты неандертальцев, хоть ранее ученым и не удавалось раскрыть конкретные виды, которыми питались неандертальцы. Внимание ученых привлек ужасный зубной абсцесс одного из испанских неандертальцев. Его зубной камень также содержал ДНК серьезного желудочно-кишечного паразита, а потому он, вероятно, страдал от хронического заболевания.

Удивительным оказалось то, что этот неандерталец, по всей вероятности, лечил свои болезни природными средствами: у него нашли следы ДНК тополя, кора и почки которого являются естественным источником аспирина, а также плесени Penicillium, источника первого в мире антибиотика, пенициллина.

Отметим, что Penicillium широко распространен в окружающей среде, а потому ученые предполагают, что древний человек, вероятно, питался гниющей растительностью, содержащей и ряд другой плесени. В результате ученые полагают, что неандертальцы, вероятно, могли использовать природные антибиотики, чтобы излечивать свои болезни.

Результаты исследования намекают на то, что неандертальцы обладали обширными знаниями о методах лечения недугов и, таким образом, значительно меняют наш взгляд на их культуру и поведение. Кроме того, они также показывают, что древние бактерии на зубах теперь могут открыть нам совершенно новое окно в поведение древних гоминидов и происхождение наших собственных микробиомов.

Ранее Фокус писал о том, что ученые наконец узнали, чем на самом деле питались неандертальцы.