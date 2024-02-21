Носят крохотный душ с собой. Ученые рассказали, нужно ли купать домашних кошек

Некоторые домашние питомцы любят воду, а другие стараются держаться от нее подальше, но действительно ли они нуждаются в том, чтобы мы купали их — рассказали ученые.

Related video

Люди и кошки тысячелетиями живут бок о бок, но несмотря на одомашнивание, наши питомцы по-прежнему остаются высшими хищниками, оптимизированными для бега и преследования. Они совершенны во многих аспектах, но одним из самых гениальных из них все же является то, что кошки оснащены "крохотным встроенным душем", пишет Inverse.

Речь идет о кошачьих языках — удивительных миниатюрных инструментах, которые при каждом вылизывании собирают с шерсти наших питомцев пыль и грязь. Людям такой способ купания может показаться не слишком гигиеничным, однако на самом деле он достаточно эффективен.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

И все же, несмотря на то, что кошки рождены со "встроенным душем", некоторые владельцы питомцев чувствуют необходимость купать своих домашних животных с мылом и водой. Увы, в этом вопросе наука на стороне кошек — в купании питомца попросту нет необходимости, если речь не идет о том, что на шерсти питомца налипли куски грязи.

По словам ветеринарного кардиолога и директора Корнелльского центра здоровья кошек Брюса Корнрайха, среднестатистическому здоровому коту, как правило, не требуется ванна — типичная домашняя кошка, как дома, так и на улице, тщательно и достаточно моется.

Кроме того, по словам эксперта, купание животного может быть не только бессмысленным, но и способно навредить питомцу. Например, если кошка не любит купаться, это может вызвать у нее стресс, а также негативно отразится на отношениях с владельцем. Исследования также показывают, что большинство кошек в действительности ненавидя воду, а потому принудительное купание, как правило, оборачивается настоящей катастрофой как для питомца, так и для владельца.

Корнрайх также отмечает, что дополнительное купание питомца может оказать негативное влияние на pH кожи — хрупкий химический баланс между кислотой и щелочью. Это может привести к излишнему раздражению кожи, а потому ученые не советуют использовать средства, предназначенные для людей.

Когда следует купать кошку

Впрочем, стоит признать, что существуют случаи, когда кошек все же стоит купать, а именно:

присутствие экзопаразитов;

грибковые инфекции;

аллергические реакции;

наличие на шерсти древесного сока, грязи, краски или другого вещества.

Корнрайх также отмечает, что регулярное купание может также потребоваться некоторым породам кошек, например, бесшерстным сфинксам и Донской. Дело в том, что эти животные производят больше кожного сала, избыток которого на теле может привести к развитию бактериальных инфекций в кожных фолликулах. Длинношерстые кошки также могут нуждаться в купании, например, если их шерсть сильно спуталась и ее не удается расчесать.

Эксперты также отмечают, что на способность кошки умываться самостоятельно могут повлиять и другие факторы, например, ожирение или возрастной остеоартрит могут помешать питомцу принять правильное положение, чтобы эффективно себя облизывать.

Как правильно купать кошку

Если избежать купания не удается, Корнрайх дал несколько советов о том, как сделать этот процесс максимально безболезненным как для питомца, так и для владельца. Вам потребуется:

таз, заполненный теплой водой на несколько сантиметров;

кувшин или чашка, чтобы поливать животное;

полотенце или нескользящий коврик в таз с водой;

угощения для питомца;

полотенце, чтобы запеленать питомца после.

Эксперт советует наливать в таз небольшое количество воды, чтобы живот питомца не касался ее. Кроме того, питомца лучше поливать из чашки, а не использовать душ — большинство животных не любят его. Весь процесс купания также стоит подкреплять лакомствами, а в конце процесса животное следует запеленать в чистое полотенце.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, почему кошки так любят сидеть на наших ноутбуках.