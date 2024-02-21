Носять крихітний душ із собою. Учені розповіли, чи потрібно купати домашніх котів

Деякі домашні улюбленці люблять воду, а інші намагаються триматися від неї якомога далі, але чи справді вони потребують, щоб ми купали їх, — розповіли вчені.

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Люди й кішки тисячоліттями живуть пліч-о-пліч, але, попри одомашнення, наші улюбленці, як і раніше, залишаються вищими хижаками, оптимізованими для бігу і переслідування. Вони досконалі в багатьох аспектах, але одним із найгеніальніших із них все ж є те, що кішки оснащені "крихітним вбудованим душем", пише Inverse.

Йдеться про котячі язики — дивовижні мініатюрні інструменти, які під час кожного вилизування збирають із шерсті наших улюбленців пил і бруд. Людям такий спосіб купання може здатися не надто гігієнічним, проте насправді він досить ефективний.

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І все ж, попри те, що кішки народжені з "вбудованим душем", деякі власники вихованців відчувають необхідність купати своїх домашніх тварин з милом і водою. На жаль, у цьому питанні наука на боці кішок — у купанні улюбленця просто нема потреби, якщо не йдеться про те, що на шерсті вихованця налипли шматки бруду.

За словами ветеринарного кардіолога і директора Корнелльського центру здоров'я кішок Брюса Корнрайха, середньостатистичному здоровому коту, як правило, не потрібна ванна — типова домашня кішка, як удома, так і на вулиці, ретельно і достатньо миється.

Крім того, за словами експерта, купання тварини може бути не тільки безглуздим, а й здатне нашкодити вихованцеві. Наприклад, якщо кішка не любить купатися, це може викликати в неї стрес, а також негативно позначиться на стосунках із власником. Дослідження також показують, що більшість кішок насправді ненавидять воду, а тому примусове купання, як правило, обертається справжньою катастрофою як для вихованця, так і для власника.

Корнрайх також зазначає, що додаткове купання улюбленця може негативно вплинути на pH шкіри — крихкий хімічний баланс між кислотою і лугом. Це може призвести до зайвого подразнення шкіри, а тому вчені не радять використовувати засоби, призначені для людей.

Коли слід купати кішку

Втім, варто визнати, що існують випадки, коли кішок все ж варто купати, а саме:

присутність екзопаразитів;

грибкові інфекції;

алергічні реакції;

наявність на шерсті деревного соку, бруду, фарби або іншої речовини.

Корнрайх також зазначає, що регулярне купання може також знадобитися деяким породам кішок, наприклад, безшерстим сфінксам і донським. Річ у тім, що ці тварини виробляють більше шкірного сала, надлишок якого на тілі може призвести до розвитку бактеріальних інфекцій у шкірних фолікулах. Довгошерсті кішки також можуть потребувати купання, наприклад, якщо їхня шерсть сильно сплуталася і її не вдається розчесати.

Експерти також зазначають, що на здатність кішки вмиватися самостійно можуть вплинути й інші чинники, наприклад, ожиріння або віковий остеоартрит можуть завадити улюбленцю прийняти правильне положення, щоб ефективно себе облизувати.

Як правильно купати кішку

Якщо уникнути купання не вдається, Корнрайх дав кілька порад про те, як зробити цей процес максимально безболісним як для вихованця, так і для власника. Вам буде потрібно:

таз, заповнений теплою водою на кілька сантиметрів;

глечик або чашка, щоб поливати тварину;

рушник або нековзний килимок у таз із водою;

частування для вихованця;

рушник, щоб сповити вихованця після.

Експерт радить наливати в таз невелику кількість води, щоб живіт вихованця не торкався її. Крім того, вихованця краще поливати з чашки, а не використовувати душ — більшість тварин не люблять його. Увесь процес купання також варто підкріплювати ласощами, а наприкінці процесу тварину слід сповити в чистий рушник.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, чому кішки так люблять сидіти на наших ноутбуках.