Ледник Судного дня начал "умирать" еще 80 лет назад: что запустило процесс уничтожения (фото)

Новое исследование показывает, что истончение одного из крупнейших ледников на Земле началось на 30 лет раньше, чем считали ученые, и на то была причина.

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Существенная потеря льда в антарктическом регионе наблюдается с 1970-х годов, однако новое исследование показывает, что, по крайней мере, для некоторых значительных регионов Антарктиды, в том числе и крупнейшего ледника на Земле, она на самом деле началась намного раньше — в 1940-х годах, а, возможно, и того раньше, пишет Science Alert.

В новом исследовании команда под руководством Университета Хьюстона собрала и изучила керны осадочных пород в 7 регионах рядом с массивным ледником Туэйтса, который также известен как ледник Судного дня, и близлежащим ледником Пайн-Айленд. Ученые стремились понять, когда именно нынешняя потеря ледового покрова начала усиливаться.

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Команда изучила образцы горных пород возрастом более 10 000 лет и обнаружила, что огромная ледяная шапка шириной около 120 километров на самом деле начала таять на десятилетия раньше, чем считалось ранее. Отметим, что ледник Судного дня получил свое название из-за того, что его потеря принесет значительные и необратимые изменения в Антарктиду, что в последствии повлияет на климат всей планеты.

Измерения, основанные на характеристиках кернов вблизи ледников совпали, а потому ученые пришли к выводу, что они наблюдают за последствиями крупномасштабных изменений в окружающей среде ледового континента. По словам соавтора исследования, геолога из Университета Хьюстона Рэйчел Кларк, особенно важным является то, что эти изменения, по-видимому, не были случайными или специфичными для одного конкретного ледника.

Авторы исследования дополнили свои результаты предыдущими моделями и пришли к выводу, что они указывают на экстремальный климатический режим Эль-Ниньо — сдвиг в глобальных погодных условиях, нагревающих воды западной Антарктики в период с 1939 по 1942 годы. Ученые полагают, что именно этот сдвиг мог стать причиной значительного отступления шельфового ледника.

Сравнили показания двух ледников Фото: PNAS

Этих факторов оказалось достаточно, чтобы большая часть льда открепилась от морского дна и начала свободно плавать. Команда считает, что это способствовало большей нестабильности ледника Судного дня, а также его таянию, поскольку большая часть ледникового основания соприкасается теперь с нагревающимися водами.

По словам другого соавтора исследования, геолога из Университета Хьюстона Джулии Веллнер, вероятно, как только ледяной щит начинает сокращаться, это может длиться годами, даже если первоначальных факторов больше не наблюдалось. Фактически, в тот период Эль-Ниньо продлилось всего два года, однако два ледника продолжают отступать до сих пор.

Наблюдения показывают, что с начала века ледник Судного дня потерял более 1000 миллиардов тонн льда, а потому понимание того, как ускорение таяния льда было вызвано в прошлом, моет помочь спрогнозировать масштаб проблем, которые нас ждут в будущем.

Веллнер также отмечает, что ледник Судного дня опасен не только тем, что вызовет повышение уровня моря, но также и тем, что, по сути, является "пробкой в бутылке" удерживающей за собой более широкую область льда. Увы, если ледник Туэйтса еще более дестабилизируется, это может привести к тому, что весь лед в Западной Антарктиде может оказаться под угрозой исчезновения.

Ранее Фокус писал о том, когда, где и как разрушится ледник Судного дня: ученые пролили свет на будущее Земли.