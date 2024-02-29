Наследие императора Клавдия: в Германии откопали древнеримские оборонительные шипы (фото)

Хотя подобных примеров не найдено больше нигде в римском мире, упоминания о них существуют. Юлий Цезарь в своей книге описал оборонительное сооружение с большими кольями, похожими на оленьи рога, стратегически расположенными так, чтобы враги не могли вылезти на стены.

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В 2023 году, во время раскопок римского форта в Бад-Эмсе на западе Германии, команда археологов из Франкфуртского университета имени Гете обнаружила деревянные оборонительные шипы во рвах, окружавших форт. Эти V-образные шипы должны были служить защитными барьерами, и что делает их еще более интересными, так это то, что они прекрасно сохранились в переувлажненной почве холма Блескопф, пишет HeritageDaily.

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Хотя подобных примеров не найдено больше нигде в римском мире, упоминания о них существуют в римских трудах. Юлий Цезарь в своей книге "Галльские войны" описал оборонительное сооружение с большими кольями, похожими на оленьи рога, стратегически расположенными так, чтобы враги не могли вылезти на стены.

Открытие сделали в меньшем из двух римских военных лагерей, раскопанных в 2016 году. Шипы, вероятно, тянулись вдоль всего рва, который сужался вниз. В большем лагере, известном под названием "Auf dem Ehrlich", датируемом периодом ранней Римской империи, во время раскопок не обнаружили никаких следов этих оборонительных шипов.

Археологи предполагают, что форты построили для защиты добычи серебра в этой местности. Исторические источники, такие как "Анналы" Тацита, оказывают дополнительную поддержку, подробно описывая, как император Клавдий поручил претору Курцию Руфусу надзирать за добычей серебра.

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После длительного процесса консервации консерваторы из Франкфуртского университета имени Гете впервые представили хорошо сохранившиеся римские шипы в Центре археологии имени Лейбница в Майнце.

Маркус Витткеппер, эксперт по консервации влажной древесины, объясняет исключительную сохранность бедной кислородом влажной почвой, покрытой плотными слоями осадочных пород. Имея 35-летний профессиональный опыт, он выразил восхищение прочно прикрепленными слоями осадка, которые способствовали сохранению этих археологических находок.

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