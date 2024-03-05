Тайна звездной дюны: пески возрастом 13 000 лет перемещаются по пустыне со скоростью 50 см/год

Исследователи впервые в истории смогли подсчитать возраст одного из крупнейших и сложнейших типов песчаных дюн на Земле.

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Звездные дюны, также известные как дюны-пирамиды, были названы в честь своей характерной формы и способны достигать сотен метров в высоту. Как правило, такие типы песчаных дюн встречаются в Африке, Азии, Северной Америке, а также на Марсе. Однако ранее ученым никогда не удавалось установить их возраст, пишет BBC.

В новом исследовании команде из Университетов Аберистуита и Бирбека впервые удалось установить возраст дюны под названием Лала Лаллия, расположенной в Марокко — исследование показывает, что она образовалась 13 000 лет назад.

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Известно, что звездные дюны создаются встречными ветрами, меняющими направление. По словам соавторов исследования профессора Джеффа Даллера и Чарльза Бристоу, понимание возраста этих невероятных песчаных структур, помогает ученым понять эти ветры и понять климат той эпохи.

Отметим, что Лала Лаллия расположена в песчаном море Эрг-Шебби на юго-востоке Марокко. Высота этой дюны в наивысшей точки составляет 100 метров, а ширина достигает 700 метров, с расходящимися рукавами.

Авторы исследования обнаружили, что после своего формирования эта звездная дюна прекратила расти примерно на 8000 лет, а затем быстро расширилась всего за несколько последних тысяч лет. Отметим, что ранее ученым удавалось установить возраст земных пустынь, однако звездные дюны отсутствовали в геологической истории нашей планеты.

По мнению профессора Даллера, это, вероятно, связано с тем, что звездные дюны настолько велики, что ученые не всегда осознавали, что в действительности смотрят на одну отдельную дюну. Результаты показывают, что Лала Лаллия сформировалась удивительно быстро и даже более — эта гигантская дюна перемещается по пустыне со скоростью около 50 сантиметров в год.

В своей работе ученые использовали метод люминесцентного датирования, который позволил определить возраст звездной дюны. С помощью этого метода, ученые смогли рассчитать, когда песчинки в последний раз подвергались воздействию дневного света.

Образцы песка были взяты в темноте из дюны и проанализированы в лаборатории при тусклом красном освещении. Профессор Даллер описывает минеральные зерна в песке как "маленькие перезаряжаемые батарейки". Они хранят внутри кристаллов энергию, возникающую в результате радиоактивности в естественной среде.

По сути, чем дольше песок находится под землей, тем большему радиоактивному воздействию он подвергается и тем больше энергии накапливает. Когда зерна подвергаются воздействию в лаборатории, они выделяют энергию в легкой форме, а потому ученые могут рассчитать их возраст.

Отметим, что другие гигантские звездные дюны также можно встретить в Колорадо (Северная Америка) — она считается самой высокой в штатах и достигает 225 метров.

Ранее Фокус писал о том, что существ возрастом 500 млн лет назвали в честь песчаных червей "Дюны".