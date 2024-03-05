Таємниця зоряної дюни: піски віком 13 000 років переміщуються пустелею зі швидкістю 50 см/рік

Дослідники вперше в історії змогли підрахувати вік одного з найбільших і найскладніших типів піщаних дюн на Землі.

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Зоряні дюни, також відомі як дюни-піраміди, були названі на честь своєї характерної форми й здатні досягати сотень метрів у висоту. Як правило, такі типи піщаних дюн зустрічаються в Африці, Азії, Північній Америці, а також на Марсі. Однак раніше вченим ніколи не вдавалося встановити їхній вік, пише BBC.

У новому дослідженні команді з Університетів Аберістуїта і Бірбека вперше вдалося встановити вік дюни під назвою Лала Лаллія, розташованої в Марокко — дослідження показує, що вона утворилася 13 000 років тому.

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Відомо, що зоряні дюни створюються зустрічними вітрами, що змінюють напрямок. За словами співавторів дослідження професора Джеффа Даллера і Чарльза Брістоу, розуміння віку цих неймовірних піщаних структур допомагає вченим зрозуміти ці вітри та зрозуміти клімат тієї епохи.

Зазначимо, що Лала Лаллія розташована в піщаному морі Ерг-Шеббі на південному сході Марокко. Висота цієї дюни в найвищій точці становить 100 метрів, а ширина сягає 700 метрів, з рукавами, що розходяться.

Автори дослідження виявили, що після свого формування ця зоряна дюна припинила рости приблизно на 8000 років, а потім швидко розширилася всього за кілька останніх тисяч років. Зазначимо, що раніше вченим вдавалося встановити вік земних пустель, проте зоряні дюни були відсутні в геологічній історії нашої планети.

На думку професора Даллера, це, ймовірно, пов'язано з тим, що зоряні дюни настільки великі, що вчені не завжди усвідомлювали, що насправді дивляться на одну окрему дюну. Результати показують, що Лала Лаллія сформувалася напрочуд швидко і навіть більше — ця гігантська дюна переміщається пустелею зі швидкістю близько 50 сантиметрів на рік.

У своїй роботі вчені використовували метод люмінесцентного датування, який дозволив визначити вік зоряної дюни. За допомогою цього методу, вчені змогли розрахувати, коли піщинки востаннє піддавалися впливу денного світла.

Зразки піску були взяті в темряві з дюни й проаналізовані в лабораторії при тьмяному червоному освітленні. Професор Даллер описує мінеральні зерна в піску як "маленькі акумуляторні батарейки". Вони зберігають усередині кристалів енергію, що виникає внаслідок радіоактивності в природному середовищі.

По суті, чим довше пісок перебуває під землею, тим більшого радіоактивного впливу він зазнає і тим більше енергії накопичує. Коли зерна піддаються впливу в лабораторії, вони виділяють енергію в легкій формі, а тому вчені можуть розрахувати їхній вік.

Зазначимо, що інші гігантські зоряні дюни також можна зустріти в Колорадо (Північна Америка) — вона вважається найвищою в штатах і сягає 225 метрів.

Раніше Фокус писав про те, що істот віком 500 млн років назвали на честь піщаних черв'яків "Дюни".