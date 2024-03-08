Загадочный "призрак в песке": затонувший корабль 1700-х годов вымыло на берег (фото)

Неожиданное появление обломков корабля на песке мыса Рэй в Атлантической Канаде, где проживает 350 человек, весьма их озадачило. Высказывались предположения о шторме и европейском происхождении.

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Когда на берег канадского острова Ньюфаундленд вынесло останки потерпевшего кораблекрушение судна, начались поиски его загадочного происхождения. Деревянный корабль привлек внимание местных жителей, отчаянно пытавшихся сохранить то, что от него осталось. Об этом сообщает The Sun.

Неожиданное появление обломков корабля на песке мыса Рэй, где проживает 350 человек, весьма их озадачило.

Команда археологов по деревянным останкам попытается установить первоначальный размер корабля и возраст.

Затем эксперты сравнят образцы с деревьями в Канаде и Европе, чтобы понять, к какому историческому периоду следует его отнести.

Место на карте, где затонул корабль

Но корабль могут смыть волны, если он так и останется на побережье. Небольшая местная община даже организовала краудфандинговую кампанию на GoFundMe, чтобы собрать деньги для его спасения.

"Мы считаем, что есть причина, по которой разрушенный корабль прибило к мысу Рэй. Мы хотим помочь рассказать его историю", — пишут организаторы.

Часть затонувшего корабля у побережья

Высказываются различные теории о корабле — о том, что он мог затонуть в шторм до его европейского происхождения.

Шторм Фиона

Некоторые считают, что мощный ураган Фиона, который обрушился на канадское побережье в сентябре 2022 года, поднял затонувший корабль со дна океана. Большая волна могла подхватить лодку и оттолкнуть ее к берегу.

Европейское происхождение

Корабль, судя по всему, построили в XIX веке, возможно, в Европе.

Джеймс Дельгадо, бывший директор отдела морского наследия Национального управления океанических и атмосферных исследований, объяснил, что, вероятно, судно затонуло более полутора века назад.

Тысячи подобных кораблей строились в 19 веке для торгового пути между Европой и Канадой.

Мыс Рэй выходит на опасную часть Атлантического океана, окруженную большими неглубокими скалами — это место десятков кораблекрушений.

Часть затонувшего корабля у побережья

"Мы живем на острове с богатой историей мореплавания. Мыс Рэй — это открытая и ненадежная береговая линия с туманом и рифами", — объяснил Джейми Брейк, местный археолог.

Карисса Браун, биогеограф, предположила, что корабль был построен в Европе и вернулся в Атлантическую Канаду во времена расцвета мировой торговли.

Она рассказала CBC, что в какой-то момент лодка могла быть повреждена, и для ремонта она использовала куски дерева из Канады.

Около 90% местной общины — потомки выходцев с британских островов, которые поселились в этом регионе в период с начала 17 по 19 века.

Корабль Phyllis

Один из пользователей Reddit связывает кораблекрушение с останками корабля Phyllis — британского судна, перевозившего солдат и их семьи.

Phyllis потерпел крушение возле мыса Рэй в 1795 году, спустя шесть недель после выхода английского порта.

Многие его пассажиры и члены экипажа утонули, но некоторым удалось избежать смерти и благополучно добраться до нетронутой земли.

Выжившие провели две недели на берегу. Строили хижины из древесины потерпевшего крушение судна, затем их спасла шхуна Newfoundland.

Напомним, что в замерзшем озере спустя 77 лет вновь ищут космический корабль.

Также сообщалось, что британский грузовой корабль затонул в Красном море после атаки хуситов.