Загадковий "привид у піску": затонулий корабель 1700-х років вимило на берег (фото)

Несподівана поява уламків корабля на піску мису Рей в Атлантичній Канаді, де мешкає 350 осіб, вельми їх спантеличила. Висловлювалися припущення про шторм і європейське походження.

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Коли на берег канадського острова Ньюфаундленд винесло рештки судна, що зазнало корабельної аварії, почалися пошуки його загадкового походження. Дерев'яний корабель привернув увагу місцевих жителів, які відчайдушно намагалися зберегти те, що від нього залишилося. Про це повідомляє The Sun.

Несподівана поява уламків корабля на піску мису Рей, де мешкає 350 осіб, вельми їх спантеличила. Команда археологів за дерев'яними рештками спробує встановити початковий розмір корабля і вік. Потім експерти порівняють зразки з деревами в Канаді та Європі, щоб зрозуміти, до якого історичного періоду слід його віднести.

Місце на карті, де затонув корабель

Але корабель можуть змити хвилі, якщо він так і залишиться на узбережжі. Невелика місцева громада навіть організувала краудфандингову кампанію на GoFundMe, щоб зібрати гроші для його порятунку.

"Ми вважаємо, що є причина, через яку зруйнований корабель прибило до мису Рей. Ми хочемо допомогти розповісти його історію", — пишуть організатори.

Частина затонулого корабля біля узбережжя

Висловлюються різні теорії про корабель — про те, що він міг затонути в шторм до його європейського походження.

Шторм Фіона

Дехто вважає, що потужний ураган Фіона на канадському узбережжі у вересні 2022 року, підняв затонулий корабель із дна океану. Велика хвиля могла підхопити човен і відштовхнути його до берега.

Європейське походження

Корабель, судячи з усього, побудували в XIX столітті, можливо, в Європі. Джеймс Дельгадо, колишній директор відділу морської спадщини Національного управління океанічних і атмосферних досліджень, пояснив, що, ймовірно, судно затонуло понад півтора століття тому.

Тисячі подібних кораблів будували в 19 столітті для торгового шляху між Європою і Канадою.

Мис Рей виходить на небезпечну частину Атлантичного океану, оточену великими неглибокими скелями — це місце десятків корабельних аварій.

Частина затонулого корабля біля узбережжя

"Ми живемо на острові з багатою історією мореплавання. Мис Рей — це відкрита і ненадійна берегова лінія з туманом і рифами", — пояснив Джеймі Брейк, місцевий археолог.

Карісса Браун, біогеографка, припустила, що корабель був побудований у Європі й повернувся в Атлантичну Канаду за часів розквіту світової торгівлі.

Вона розповіла CBC, що в якийсь момент човен міг бути пошкоджений, і для ремонту вона використовувала шматки дерева з Канади.

Близько 90% місцевої громади — нащадки вихідців з британських островів, які оселилися в цьому регіоні в період з початку 17 по 19 століття.

Корабель Phyllis

Один із користувачів Reddit пов'язує корабельну аварію з рештками корабля Phyllis — британського судна, що перевозило солдатів та їхні сім'ї. Phyllis зазнав аварії біля мису Рей 1795 року, за шість тижнів після виходу з англійського порту.

Багато його пасажирів і членів екіпажу потонули, але деяким вдалося уникнути смерті й безнапасно дістатися до незайманої землі.

Ті, хто вижив, провели два тижні на березі. Будували хатини з деревини судна, що зазнало аварії, потім їх врятувала шхуна Newfoundland.

Нагадаємо, що в замерзлому озері через 77 років знову шукають космічний корабель.

Також повідомлялося, що британський вантажний корабель затонув у Червоному морі після атаки хуситів.