Прогуляться по венам Земли: что такое лавовые трубы и можно ли в них войти

Исследователи рассказали о том, что такое лавовые трубы, почему они располагаются под поверхностью планеты, и может ли человек прогуляться в них.

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Лавовые трубы — естественные пещеры, образовавшиеся в результате извержений вулканов. Когда лава течет на поверхности планеты, ее края начинают остывать и затвердевать, что в конечном итоге приводит к образованию корки, которая в дальнейшем образует крышу новой пещеры, или лавовой трубы, пишет Science Alert.

В результате лава заключена в капсулу, а затем она подвергается термической эрозии в земле внизу. Когда извержение вулкана в конечном итоге завершится, лава начнет течь в другом месте, а образовавшаяся трубка осушается — в конечном итоге остается лавовая пещера или труба, расположенная близко к поверхности Земли.

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Лавовые трубы не становятся полностью безопасными после завершения извержения вулкана: порой они вновь могут наполняться лавой, например, как это произошло с пещерой Кадзумуру на Гавайях. К слову, пещера Кадзумуру считается самой длинной лавовой трубой в мире, однако если вам придет в голову посетить ее, лучше быть уверенным, что в ближайшее время здесь не прогнозируется появление нового потока.

Исследователи отмечают, что лавовые трубы имеют больше входов, чем пещеры любого другого типа. Таким образом в разных уголках страны есть множество мест, где человек может прогуляться по "венам Земли", образовавшимся тысячи лет назад, в том числе Рауфархольшеллир в Исландии и на вулканическом острове Чеджу в Южной Корее. Лавовые трубы также встречаются в нескольких американских национальных парках.

Ученые обнаружили, что некоторые народы активно использовали лавовые пещеры в своих интересах в течение столетий. Например, коренные жители Гавайев использовали их для добычи воды, хранения продуктов, а также в качестве укрытия от врагов и непогоды.

В то же время исследователи предупреждают, что перед посещением лавовой пещеры следует изучить информацию о безопасности, например, в некоторых местах туристам может пригодиться определенная одежда, обувь с закрытым носком и шлемы.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили самую глубокую пещеру в Австралии: как она появилась.