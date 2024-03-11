Прогулятися по венах Землі: що таке лавові труби та чи можна в них увійти

Дослідники розповіли про те, що таке лавові труби, чому вони розташовуються під поверхнею планети й чи може людина прогулятися в них.

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Лавові труби — природні печери, що утворилися внаслідок вивержень вулканів. Коли лава тече на поверхні планети, її краї починають остигати й тверднути, що в підсумку призводить до утворення кірки, яка надалі утворює дах нової печери, або лавової труби, пише Science Alert.

У результаті лава укладена в капсулу, а потім вона піддається термічній ерозії в землі внизу. Коли виверження вулкана зрештою завершиться, лава почне текти в іншому місці, а трубка, що утворилася, осушується — у підсумку залишається лавова печера або труба, розташована близько до поверхні Землі.

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Лавові труби не стають повністю безпечними після завершення виверження вулкана: часом вони знову можуть наповнюватися лавою, наприклад, як це сталося з печерою Кадзумуру на Гаваях. До слова, печера Кадзумуру вважається найдовшою лавовою трубою у світі, однак, якщо вам спаде на думку відвідати її, краще бути впевненим, що найближчим часом тут не прогнозується поява нового потоку.

Дослідники зазначають, що лавові труби мають більше входів, ніж печери будь-якого іншого типу. Отже, у різних куточках країни є безліч місць, де людина може прогулятися по "венах Землі", що утворилися тисячі років тому, зокрема Рауфархольшеллір в Ісландії та на вулканічному острові Чеджу в Південній Кореї. Лавові труби також зустрічаються в кількох американських національних парках.

Учені виявили, що деякі народи активно використовували лавові печери у своїх інтересах протягом століть. Наприклад, корінні жителі Гаваїв використовували їх для видобутку води, зберігання продуктів, а також як укриття від ворогів і негоди.

Водночас дослідники попереджають, що перед відвідуванням лавової печери слід вивчити інформацію про безпеку, наприклад, у деяких місцях туристам може стати в пригоді певний одяг, взуття із закритим носком і шоломи.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили найглибшу печеру в Австралії: як вона з'явилася.