Неприятный сюрприз. Один из самых ядовитых и агрессивных монстров в мире скрывается в бананах

Исследователи предупреждают, что одни из самых опасных пауков на Земле могут скрываться в тропических фруктах.

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Бразильские странствующие пауки рода Phoneutria, также известные как вооруженные пауки или банановые пауки, являются одними из самых опасных и ядовитых животных на Земли. Исследователи много раз классифицировали их как пауков с самыми ядовитыми укусами в мире, и не перестают предупреждать, что эти "монстры" могут прятаться в тропических фруктах, пишет IFLScience.

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Где живут бразильские пауки

Представители этого вида обитают на севере Южной Америки, причем по крайне мере один вид распространен не только в Бразилии. По словам ученых из Университета Флориды, Phoneutriafera и Phoneutria nigriventer являются основными видами, которые фигурируют в новостных статьях, поскольку они часто путешествуют за границу — представители этих двух видов странствуют с партиями бананов, вызывая замешательство по всему миру.

Размеры бразильского странствующего паука

Ученые отмечают, что размеры бразильских странствующих пауков зависят от вида, например, некоторые из них могут достигать размаха ног в 18 сантиметров. Также известно, что представители этих видов настроены весьма воинственно, а потому, почуяв угрозу, они едва ли попытаются ретироваться — с большей вероятностью пауки встанут на задние лапы и будут готовиться к атаке.

Последствия укуса бразильского странствующего паука

В исследовании 2023 года ученые обнаружили, что лишь в Бразилии ежегодно фиксируется около 4000 укусов Phoneutria nigriventer. Яд этих пауков воздействует на нервную систему человека, вызывая такие симптомы как:

двоение в глазах;

нерегулярное сердцебиение;

длительную болезненную эрекцию.

Исследователи обнаружили, что эти симптомы обусловлены воздействием нейротоксина PhTx3. Увы, укус бразильского странствующего паука может оказаться смертельным для человека и приведет к гибели всего в течение часа.

К счастью, ученые разработали эффективное противоядие, которого достаточно, чтобы спасти человека после укуса этих пауков. К слову, в 2019 году ученые обнаружили, что этот вид адаптировал свой яд для ловли позвоночных, а не ящериц и амфибий, что может объяснить, почему яд настолько токсичен для человека.

Ранее Фокус писал о том, что в Австралии живет один из самых смертоносных и крупных пауков в мире.