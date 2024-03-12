Неприємний сюрприз. Один із найотруйніших і найагресивніших монстрів у світі ховається в бананах

Дослідники попереджають, що одні з найнебезпечніших павуків на Землі можуть ховатися в тропічних фруктах.

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Бразильські мандрівні павуки роду Phoneutria, також відомі як озброєні павуки або бананові павуки, є одними з найнебезпечніших і найотруйніших тварин на Землі. Дослідники багато разів класифікували їх як павуків із найотруйнішими укусами у світі, і не припиняють попереджати, що ці "монстри" можуть ховатися в тропічних фруктах, пише IFLScience.

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Де живуть бразильські павуки

Представники цього виду мешкають на півночі Південної Америки, причому принаймні один вид поширений не тільки в Бразилії. За словами вчених з Університету Флориди, Phoneutriafera і Phoneutria nigriventer є основними видами, що фігурують у новинних статтях, оскільки вони часто подорожують за кордон — представники цих двох видів мандрують із партіями бананів, спричиняючи сум'яття по всьому світу.

Розміри бразильського мандрівного павука

Вчені відзначають, що розміри бразильських мандрівних павуків залежать від виду, наприклад, деякі з них можуть досягати розмаху ніг у 18 сантиметрів. Також відомо, що представники цих видів налаштовані вельми войовничо, а тому, відчувши загрозу, вони навряд чи спробують відступити — з більшою ймовірністю павуки встануть на задні лапи й готуватимуться до атаки.

Наслідки укусу бразильського мандрівного павука

У дослідженні 2023 року вчені виявили, що лише в Бразилії щорічно фіксується близько 4000 укусів Phoneutria nigriventer. Отрута цих павуків впливає на нервову систему людини, викликаючи такі симптоми як:

двоїння в очах;

нерегулярне серцебиття;

тривалу болісну ерекцію.

Дослідники виявили, що ці симптоми зумовлені впливом нейротоксину PhTx3. На жаль, укус бразильського мандрівного павука може виявитися смертельним для людини й призведе до загибелі всього протягом години.

На щастя, вчені розробили ефективну протиотруту, якої достатньо, щоб врятувати людину після укусу цих павуків. До слова, 2019 року вчені виявили, що цей вид адаптував свою отруту для лову хребетних, а не ящірок і амфібій, що може пояснити, чому отрута настільки токсична для людини.

Раніше Фокус писав про те, що в Австралії живе один із найсмертоносніших і найбільших павуків у світі.