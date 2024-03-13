Людей с бородами, пирсингом и тату на лице попросили дрессировать собак: чем они так полезны

Волонтеры попросили помощи в дрессировке собак-поводырей у людей с растительностью, татуировками и проколами на лице.

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Новое исследование, проведенное британскими исследователями показало, что до 1,2 миллиона собак в Великобритании боятся людей с растительностью на лице, а также татуировками и пирсингом. В исследовании приняли участие около 2000 человек, а результаты показали, что в целом около 10% всех британских собак со страхом и растерянностью реагируют на людей с растительностью, тату или пирсингом на лице пишет Daily Mail.

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В то же время эксперты предупреждают, что щенков следует знакомить с незнакомыми физическими качествами в молодом возрасте — это, по мнению экспертов, помогает питомцам социализироваться. В результате благотворительная организация "Собаки-поводыри" обратилась с призывом к людям с бородой, татуировками, пирсингом и другими "отличительными характристиками", предполагается, что все эти люди помогут сотрудникам компании дрессировать следующее поколение собак-поводырей.

Исследования также показали, что реакцию у собак могут вызвать не только уникальные характеристики у людей, но также и другие вещи, в том числе:

пылесосы;

швабры;

велосипеды;

детские коляски;

большие шляпы;

яркие куртки;

униформа и многое другое.

В результате благотворительные организации ищут самых разных волонтеров с индивидуальными характеристиками. Сотрудники питомников хотят привлечь к дрессировке питомцев, в том числе велосипедистов, родителей и тех, у кого уже есть собаки.

Собаки также боялись людей с бородой Фото: Guide Dogs

По словам руководителя отдела по воспитанию щенков в компании "Собаки-поводыри" Хейли Эндрюс, чтобы собаки могли чувствовать себя комфортно в любых ситуациях, необходимо давать щенкам сильный запах спокойствия, позитива, опыта в ранней жизни, а также поддерживать его в более зрелом возрасте. Вместо того чтобы постоянно подвергать щенков воздействию всего и вся, людям следует сосредоточиться на том, чтобы с комфортной скоростью приводить собак в различные ситуации и помогать им практиковать спокойную, нейтральную реакцию.

Эндрюс подчеркивает, что волонтеры-дрессировщики с разными характеристиками обеспечивают среду и опыт, который понадобится собаке-поводырю в дальнейшей жизни. В ходе своего эксперимента благотворительная организация создала "контрольный список" социализации щенков, в идеале его следует заполнить в первые 16 недель жизни животного. Предполагается, что это позволит собакам лучше адаптироваться к множеству повседневных ситуаций.

Отметим, что процесс подготовки собаки-поводыря занимает от 12 до 16 месяцев: все это время щенков готовят, помогая им пройти базовое обучение и социализацию в доме престарелых. Благотворительная организация покрывает все расходы на обучение, питание, а также ветеринарную помощь. В то же время волонтеры получают руководство в течение всего периода подготовки.

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