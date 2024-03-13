Людей із бородами, пірсингом і тату на обличчі попросили дресувати собак: чим вони такі корисні

Волонтери попросили допомоги в дресуванні собак-поводирів у людей із рослинністю, татуюваннями та проколами на обличчі.

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Нове дослідження, проведене британськими дослідниками показало, що до 1,2 мільйона собак у Великій Британії бояться людей з рослинністю на обличчі, а також татуюваннями та пірсингом. У дослідженні взяли участь близько 2000 осіб, а результати засвідчили, що загалом близько 10% усіх британських собак зі страхом та розгубленістю реагують на людей із рослинністю, тату чи пірсингом на обличчі, пише Daily Mail.

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Водночас експерти попереджають, що цуценят слід знайомити з незнайомими фізичними якостями в молодому віці — це, на думку експертів, допомагає вихованцям соціалізуватися. У результаті благодійна організація "Собаки-поводирі" звернулася із закликом до людей із бородою, татуюваннями, пірсингом та іншими "відмітними характеристиками", передбачається, що всі ці люди допоможуть співробітникам компанії дресувати наступне покоління собак-поводирів.

Дослідження також показали, що реакцію у собак можуть викликати не тільки унікальні характеристики у людей, але також і інші речі, зокрема:

пилотяги;

швабри;

велосипеди;

дитячі коляски;

великі капелюхи;

яскраві куртки;

уніформа та багато іншого.

У результаті благодійні організації шукають найрізноманітніших волонтерів з індивідуальними характеристиками. Співробітники розплідників хочуть залучити до дресування вихованців, зокрема велосипедистів, батьків і тих, у кого вже є собаки.

Собаки також боялися людей із бородою Фото: Guide Dogs

За словами керівника відділу з виховання цуценят у компанії "Собаки-поводирі" Хейлі Ендрюс, щоб собаки могли почуватися комфортно в будь-яких ситуаціях, необхідно давати цуценятам сильний запах спокою, позитиву, досвіду в ранньому житті, а також підтримувати його в більш зрілому віці. Замість того щоб постійно піддавати цуценят впливу всього і вся, людям слід зосередитися на тому, щоб із комфортною швидкістю приводити собак у різні ситуації та допомагати їм практикувати спокійну, нейтральну реакцію.

Ендрюс підкреслює, що волонтери-дресирувальники з різними характеристиками забезпечують середовище і досвід, який знадобиться собаці-поводирю в подальшому житті. Під час свого експерименту благодійна організація створила "контрольний список" соціалізації цуценят, в ідеалі його слід заповнити в перші 16 тижнів життя тварини. Передбачається, що це дасть змогу собакам краще адаптуватися до безлічі повсякденних ситуацій.

Зазначимо, що процес підготовки собаки-поводиря займає від 12 до 16 місяців: увесь цей час цуценят готують, допомагаючи їм пройти базове навчання і соціалізацію в будинку для літніх людей. Благодійна організація покриває всі витрати на навчання, харчування, а також ветеринарну допомогу. Водночас волонтери отримують керівництво протягом усього періоду підготовки.

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