Ледяной секрет: открытие бросает вызов теориям об объектах на краю Солнечной системы (фото)

Исследование открывает новые возможности для понимания природы комет и их происхождения.

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Ученые считают, что внутри объектов в поясе Койпера все еще существует древний лед, который остался со времен формирования Солнечной системы. Исследование, опубликованное в журнале Icarus, предоставляет новые данные об объекте в поясе Койпера под названием Аррокот и оно проливает новый свет на сохранение летучих веществ, таких как окись углерода (CO), в далеких небесных телах, пишет Phys.

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В своем исследовании ученые использовали Аррокот, чтобы предположить, что многие объекты в поясе Койпера на краю Солнечной системы, которые остались со времен ее формирования, все еще могут хранить внутри первоначальные летучие льды. Это бросает вызов предыдущим представлениям об эволюции объектов в поясе Койпера.

Ученые считают, что более ранние исследования неправильно предсказывали судьбу летучих веществ в холодных и далеких объектах пояса Койпера. Модели и предположения были ошибочными, ведь недооценивалось то, как долго внутри этих объектов могут хранится летучие льды.

Авторы исследования предполагают, что такие как Аррокот объекты могут сохранять свои летучие льды в течение миллиардов лет, образуя своего рода подземную атмосферу, которая замедляет дальнейшую потерю льда.

Аррокот Фото: NASA

По словам ученых, это исследование может стать первым толчком к переоценке внутренней эволюции и теории активности комет. Это исследование бросает вызов существующим моделям и открывает новые возможности для понимания природы комет и их происхождения. Наличие таких летучих льдов в объектах пояса Койпера подтверждает представление о таких объектах, как о "ледяных бомбах", которые активируются и демонстрируют кометное поведение при изменении своей орбиты ближе к Солнцу.

Это исследование может стать первым толчком к переоценке внутренней эволюции и теории активности комет Фото: Forbes

Данная гипотеза может помочь объяснить такие явления, как интенсивная вспышка кометы 29P/Швассмана-Вахмана и может изменить вообще представление о кометах. Это исследование имеет важное значение для будущих исследований и является напоминанием о том, что наша Солнечная система хранит еще много загадок, которые придется раскрыть.

Как уже писал Фокус, пятно света, обнаруженное телескопом Хаббл, оказалось одной из самых древних галактик. Исследование этой галактики привело ученых к выводу, что нужно менять модель эволюции Вселенной. Дело в том, что эта галактика нарушает много космических правил игры.

Также Фокус писал о том, что NASA отправит на Луну сразу три уникальных лунохода, которые буду действовать как одна команда без участия человека. С помощью этих луноходов ученые хотят раскрыть загадку одной из самых известных аномалий на Луне.

Напоминаем, что эксперты из NASA нашли ключ к разгадке сбоя в работе самого далекого космического корабля в истории человечества – зонда "Вояджер-1", как уже писал Фокус.