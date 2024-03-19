Загадка "гаванского синдрома": симптомы реальны, но не оставляют отпечатков в мозгу

Новое исследование ученых проливает свет на загадочный синдром и утверждает, что симптомы вполне "реальны и глубоки", хотя и не проявляются на МРТ.

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В новом правительственном исследовании приняли участие более 80 жертв "гаванского синдрома". Ученые отмечают, что их результаты не выявили никаких признаков черепно-мозговой травмы, однако обнаружили "реальные симптомы" загадочного недуга, которые команда назвала "весьма глубокими" и "инвалидизирующими", пишет Daily Mail.

Результаты исследования показывают, что среди реальных симптомов недуга были постоянное головокружение и проблемы с равновесием — они наблюдались у 28% сотрудников посольства и других обследованных пациентов. Однако далеко не все научное сообщество согласно с результатами нового исследования.

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По словам невролога из Джорджтауна, который проводил первые исследования синдрома для Командования специальных операций Пентагона, новые результаты рискуют создать "ложный вывод о том, что с мозгом людей ничего не происходит".

По словам доктора Джеймса Джордано, преподающего неврологию в Медицинском центре Джорджтаунского университета в Вашингтоне, заявил, что результаты нового исследования согласуются с результатами его собственной работы, проведенной в 2017-18 годах для Командования специальных операций США. Тогда команда обнаружила устойчивые проблемы в функциях человеческого мозга, однако не в его структуре. Фактически последствия "гаванского синдрома" были сопоставимы с последствиями "мини-инсульта".

Доктор Джордано убежден, что "гаванский синдром" является нарушением неврологической функции, которой приводит к множеству последствий, в том числе физиологическим эффектам, проявляющимся когнитивно, моторно и поведенчески.

В результаты ученые опровергают теорию о том, что симптомы жертв "гаванского синдрома" объясняются "массовой истерией". Невролог сравнивает полученные результаты с множеством других долговременных заболеваний мозга, при которых физические доказательства повреждения быстро исчезают.

После того, как официальные лица США и сотрудники посольства сообщили о сотнях случаев почти в 70 странах, количество новых сообщений о гаванском синдроме резко сократилось, начиная с начала 2022 года Фото: Daily Mail

Доктор Джордано отмечает, что некоторые первоначальные изменения можно заметить во время транзиторной ишемической атаки, однако со временем они исчезнут. Случаи "декомпрессионной болезни", или изгибов, отметил он, также проявляются как мини-инсульты или синдром Гаваны, вызывая длительные нарушения функций мозга, которые не сопровождаются видимыми формами долгосрочных повреждений

В новом исследовании команда провела МРТ 81 из 86 сотруднику Госдепартамента и их взрослым членам семьи, которые сообщили об "аномальных инцидентах со здоровьем". Далее ученые сопоставили результаты МРТ участников исследования с МРТ 48 реципиентов из контрольной группы. Результаты не обнаружили отличий между МРТ участников исследования и контрольной группы, хотя ученные и отмечают, что не могут исключить временную травму, описанную доктором Джордано.

В то же время у 24 пациентов с "гаванским синдромом" наблюдались поддающиеся проверке признаки состояния, известного как "стойкое постурально-перцептивное головокружение". Это состояние может быть вызвано проблемами внутреннего уха или стрессом, и возникает, когда мозговые сети не способны общаться должным образом. Это функциональная проблема, возникающая без постоянных признаков повреждения головного мозга.

Соавтор нового исследования, нейропсихолог доктор Луи Френч описывает это состояние как форму "неадаптивной реакции". Простыми словами, ученый сравнивает это состояние с тем, что возникает у пациентов, у которых возникает сутулость, чтобы облегчить боль в спине. Однако даже после того, как боль устранена, у этих людей сохраняются проблемы с осанкой.

Несмотря на отсутствие рубцов на МРТ, ученые пришли к выводу, что пострадавшие от "гаванского синдрома" на самом деле имеют реальные симптомы и "переживают тяжелые времена". Команда также настаивает на том, что симптомы могут быть глубокими, инвалидизирующими и трудно поддающимися лечению.

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