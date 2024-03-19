Загадка "гаванського синдрому": симптоми реальні, але не залишають відбитків у мозку

Нове дослідження вчених проливає світло на загадковий синдром і стверджує, що симптоми цілком "реальні та глибокі", хоча й не проявляються на МРТ.

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У новому урядовому дослідженні взяли участь понад 80 жертв"гаванського синдрому". Науковці зазначають, що їхні результати не виявили жодних ознак черепно-мозкової травми, проте виявили "реальні симптоми" загадкової недуги, які команда назвала "вельми глибокими" та "інвалідизуючими", пише Daily Mail.

Результати дослідження показують, що серед реальних симптомів недуги були постійне запаморочення і проблеми з рівновагою — вони спостерігалися у 28% співробітників посольства та інших обстежених пацієнтів. Однак далеко не вся наукова спільнота погоджується з результатами нового дослідження.

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За словами невролога з Джорджтауна, який проводив перші дослідження синдрому для Командування спеціальних операцій Пентагону, нові результати ризикують створити "помилковий висновок про те, що з мозком людей нічого не відбувається".

За словами доктора Джеймса Джордано, який викладає неврологію в Медичному центрі Джорджтаунського університету у Вашингтоні, заявив, що результати нового дослідження узгоджуються з результатами його власної роботи, проведеної у 2017-18 роках для Командування спеціальних операцій США. Тоді команда виявила стійкі проблеми у функціях людського мозку, проте не в його структурі. Фактично наслідки "гаванського синдрому" були порівнянні з наслідками "мініінсульту".

Доктор Джордано переконаний, що "гаванський синдром" є порушенням неврологічної функції, що призводить до безлічі наслідків, зокрема до фізіологічних ефектів, які проявляються когнітивно, моторно і поведінково.

У результати вчені спростовують теорію про те, що симптоми жертв "гаванського синдрому" пояснюються "масовою істерією". Невролог порівнює отримані результати з безліччю інших довготривалих захворювань мозку, за яких фізичні докази пошкодження швидко зникають.

Після того, як офіційні особи США і співробітники посольства повідомили про сотні випадків майже в 70 країнах, кількість нових повідомлень про гаванський синдром різко скоротилася, починаючи з початку 2022 року Фото: Daily Mail

Доктор Джордано зазначає, що деякі початкові зміни можна помітити під час транзиторної ішемічної атаки, проте з часом вони зникнуть. Випадки "декомпресійної хвороби", або вигинів, зауважив він, також проявляються як мініінсульти або синдром Гавани, спричиняючи тривалі порушення функцій мозку, які не супроводжуються видимими формами довгострокових ушкоджень.

У новому дослідженні команда провела МРТ 81 із 86 співробітникам Держдепартаменту та їхнім дорослим членам сім'ї, які повідомили про "аномальні інциденти зі здоров'ям". Далі вчені зіставили результати МРТ учасників дослідження з МРТ 48 реципієнтів із контрольної групи. Результати не виявили відмінностей між МРТ учасників дослідження і контрольної групи, хоча вчені й зазначають, що не можуть виключити тимчасову травму, описану доктором Джордано.

Водночас у 24 пацієнтів з "гаванським синдромом" спостерігалися ознаки стану, що піддаються перевірці, відомого як "стійке постурально-перцептивне запаморочення". Цей стан може бути викликаний проблемами внутрішнього вуха або стресом, і виникає, коли мозкові мережі не здатні спілкуватися належним чином. Це функціональна проблема, що виникає без постійних ознак пошкодження головного мозку.

Співавтор нового дослідження, нейропсихолог доктор Луї Френч описує цей стан як форму "неадаптивної реакції". Простими словами, вчений порівнює цей стан із тим, що виникає у пацієнтів, у яких виникає сутулість, щоб полегшити біль у спині. Однак навіть після того, як біль усунуто, у цих людей зберігаються проблеми з поставою.

Попри відсутність рубців на МРТ, вчені дійшли висновку, що постраждалі від "гаванського синдрому" насправді мають реальні симптоми та "переживають важкі часи". Команда також наполягає на тому, що симптоми можуть бути глибокими, інвалідизуючими й такими, що важко піддаються лікуванню.

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