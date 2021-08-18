Вперше в країнах НАТО: загадковий "Гаванський синдром" виявили у дипломатів США в Німеччині

Дипломати, які працюють над питаннями, пов'язаними з РФ, скаржилися на сильні головні болі, втому, нудоту, безсоння і млявість.

Двоє американських дипломатів у Німеччині звернулися за допомогою до медиків після того, як у них з'явилися симптоми загадкової хвороби, відомої як "Гаванський синдром". Частина постраждалих американців працювали з питаннями, пов'язаними з Росією. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

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За даними журналістів, це перші випадки "гаванського синдрому", зареєстровані в країні НАТО.

"За словами дипломатів, в останні місяці стали проявлятися такі симптоми, як нудота, сильні головні болі, біль у вухах, втома, безсоння і млявість", — йдеться в публікації.

Американські дипломати заявили журналістам, що подібні інциденти були виявлені серед американських чиновників, розміщених в інших європейських країнах, проте відмовилися повідомити будь-які подробиці з цього приводу.

Деякі жертви були офіцерами розвідки або дипломатами, які працювали над питаннями, пов'язаними з Росією, такими як експорт газу, кібербезпека і політичне втручання, за словами американських дипломатів і осіб, знайомих з розслідуванням інциденту.

Минулого місяця журналісти NBC News повідомили принаймні про один випадок "гаванського синдрому" серед американських дипломатів, які живуть у Берліні.

Також в липні нинішні і колишні офіційні особи, знайомі з цим питанням, повідомили The Wall Street Journal, що ЦРУ привернуло "ветерана" полювання на лідера терористичної організації "Аль-Каїда" Усаму бен Ладена, щоб очолити робочу групу, яка займається пошуком причини виникнення "гаванського синдрому".

За словами журналістів, один пацієнт, який недавно переїхав з Берліна на лікування в Національний військовий медичний центр імені Уолтера Ріда в Меріленді, сказав, що лікарі діагностували черепно-мозкову травму, подібну до тієї, що спостерігалася у людей, які зазнали впливу ударних хвиль від вибухів. Дипломат також повідомив виданню, що симптомів "гаванського синдрому" передували пронизуючий біль і тиск у вухах, а також "сильний електронний шум".

Пацієнт спочатку думав, що симптоми були пов'язані з вакциною від COVID-19, отриманою раніше.

"Немає жодних свідчень того, що з нами сталося, але разюче, що деякі з нас працювали над проблемами, пов'язаними з Росією", — сказав американський дипломат.

Потерпілий також висловив стурбованість тим, що квартири, в яких, на його думку, він і його колеги стали жертвами "гаванського синдрому", все ще використовуються для розміщення працівників посольств та інших посадових осіб.

"Як би там не було, це форма тероризму — ("Гаванський синдром") завдав серйозні травми, які змінили життя деяких з нас", — сказав співрозмовник видання.

Представник Держдепартаменту не відповів на питання про ці інциденти, пославшись на тривале розслідування події, але сказав, що це питання є пріоритетним для держсекретаря США Ентоні Блінкена.

"Незважаючи на велике розслідування, міжвідомча спільнота не змогла визначити причину і те, чи є ці травми результатом участі будь-яких конкретних суб'єктів", — сказав представник відомства.

У посольстві Росії в Німеччині у відповідь на запит журналістів нагадали про нещодавню заяву МЗС РФ. Раніше у відомстві відкинули звинувачення про причетність Росії до випадків "гаванського синдрому". "Машина русофобської пропаганди продовжує випускати фейки", — заявив на початку серпня заступник директора департаменту інформації і друку МЗС Олександр Бікантов.

Що таке "Гаванський синдром"?

"Гаванський синдром" — група непояснених медичних симптомів, названа на честь Гавани — столиці Куби. Скарги на прояви цієї хвороби вперше озвучили співробітники Держдепартаменту США, що працювали на Кубі наприкінці 2016 року. Тоді дипломати були відправлені в цю країну у межах курсу на зближення між державами, розпочатого при президенті Бараку Обамі.

З моменту появи перших випадків у дипломатів та офіцерів розвідки, що працюють по всьому світу, спостерігалися аналогічні симптоми. Постраждалі повідомляли про сильне запаморочення, головний біль, втому, нудоту, тривожність, втрату пам'яті та інші проблеми зі здоров'ям. У деяких випадках дипломати та офіцери розвідки звільнялися зі служби через ускладнення.

Спочатку вчені вважали, що "гаванський синдром" був результатом атаки за допомогою звукової або акустичної зброї. Однак в грудні минулого року консиліум Національної академії наук США дійшов висновку, що симптоми "узгоджуються з впливом спрямованої, імпульсної радіочастотної енергії".

У травні цього року видання The New Yorker повідомило, що, згідно з робочою теорією вчених, іноземна розвідка — можливо, російська військова розвідка ГРУ — направила дію мікрохвильових пристроїв на дипломатів з метою збору даних з їх комп'ютерів і мобільних телефонів.

Нагадаємо, в липні цього року понад 20 співробітників посольства США у Відні поскаржилися на головний біль, запаморочення та інші симптоми, що входять в групу "гаванського синдрому".

Раніше ми писали, що Американська медична асоціація (AMA) провела сканування мозку співробітників посольства США на Кубі, які захворіли при загадкових обставинах, і виявила потенційні відхилення.