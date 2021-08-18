Впервые в странах НАТО: загадочный "гаванский синдром" выявили у дипломатов США в Германии

Работающие над вопросами, связанными с РФ, жаловались на сильные головные боли, усталость, тошноту, бессонницу и вялость.

Двое американских дипломатов в Германии обратились за помощью к медикам после того, как у них появились симптомы загадочной болезни, известной как "гаванский синдром". Часть пострадавших американцев работали по вопросам, связанным с Россией. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

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По данным журналистов, это первые случаи "гаванского синдрома", зарегистрированные в стране НАТО.

"По словам дипломатов, в последние месяцы стали проявляться такие симптомы, как тошнота, сильные головные боли, боль в ушах, усталость, бессонница и вялость", — говорится в публикации.

Американские дипломаты заявили журналистам, что подобные инциденты были выявлены среди американских чиновников, размещенных в других европейских странах, однако отказались сообщить какие-либо подробности по этому поводу.

Некоторые жертвы были офицерами разведки или дипломатами, работавшими над вопросами, связанными с Россией, такими как экспорт газа, кибербезопасность и политическое вмешательство, по словам американских дипломатов и лиц, знакомых с расследованием инцидента.

В прошлом месяце журналисты NBC News сообщили по крайней мере об одном случае "гаванского синдрома" среди проживающих в Берлине американских дипломатов.

Также в июле нынешние и бывшие официальные лица, знакомые с этим вопросом, сообщили The Wall Street Journal, что ЦРУ привлекло "ветерана" охоты на лидера террористической организации "Аль-Каида" Усаму бен Ладена, чтобы возглавить рабочую группу, которая занимается поиском причины возникновения "гаванского синдрома".

По словам журналистов, один пациент, который недавно переехал Берлина на лечение в Национальный военный медицинский центр имени Уолтера Рида в Мэриленде, сказал, что врачи диагностировали черепно-мозговую травму, подобную той, что наблюдалась у людей, подвергшихся воздействию ударных волн от взрывов. Дипломат также сообщил изданию, что симптомам "гаванского синдрома" предшествовали пронизывающая боль и давление в ушах, а также "сильный электронный шум".

Пациент изначально полагал, что симптомы были связаны с вакциной от COVID-19, полученной ранее.

"Нет никаких свидетельств того, что с нами произошло, но поразительно, что некоторые из нас работали над проблемами, связанными с Россией", — сказал американский дипломат.

Пострадавший также выразил обеспокоенность тем, что квартиры, в которых, по его мнению, он и его коллеги стали жертвами "гаванского синдрома", все еще используются для размещения работников посольств и других должностных лиц.

"Как бы то ни было, это форма терроризма — ("гаванский синдром") нанес серьезные травмы, которые изменили жизнь некоторых из нас", — сказал собеседник издания.

В свою очередь представитель Госдепартамента не ответил на вопрос об этих инцидентах, сославшись на продолжающееся расследование происшествия, но сказал, что этот вопрос является приоритетным для госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Несмотря на обширное расследование, межведомственное сообщество не смогло определить причину и то, являются ли эти травмы результатом участия каких-либо конкретных субъектов", — сказал представитель ведомства.

В посольстве России в Германии в ответ на запрос журналистов напомнили о недавнем заявлении МИД РФ. Ранее в ведомстве отвергли обвинения о причастности России к случаям "гаванского синдрома". "Машина русофобской пропаганды продолжает выпускать фейки", — заявил в начале августа заместитель директора департамента информации и печати МИДа Александр Бикантов.

Что такое "гаванский синдром"?

"Гаванский синдром" — группа необъяснимых медицинских симптомов, названная в честь Гаваны — столицы Кубы. Жалобы на проявления этой болезни впервые озвучили сотрудники Госдепартамента США, работавшие на Кубе в конце 2016 года. Тогда дипломаты были отправлены в эту страну в рамках курса на сближение между государствами, начатого при президенте Бараке Обаме.

С момента появления первых случаев у дипломатов и офицеров разведки, работающих по всему миру, наблюдались аналогичные симптомы. Пострадавшие сообщали о сильном головокружении, головной боли, усталости, тошноте, тревожности, потеряю памяти и других проблемах со здоровьем. В некоторых случаях дипломаты и офицеры разведки увольнялись со службы из-за осложнений.

Изначально ученые полагали, что "гаванский синдром" был результатом атаки при помощи звукового или акустического оружия. Однако в декабре прошлого года консилиум Национальной академии наук США пришел к выводу, что симптомы "согласуются с воздействием направленной, импульсной радиочастотной энергии".

В мае этого года издание The New Yorker сообщило, что, согласно рабочей теории ученых, иностранная разведка — возможно, российская военная разведка ГРУ — направила действие микроволновых устройств на дипломатов с целью сбора данных с их компьютеров и мобильных телефонов.

Напомним, в июле этого года более 20 сотрудников посольства США в Вене пожаловались на головную боль, головокружение и другие симптомы, входящих в группу "гаванского синдрома".

Ранее мы писали, что Американская медицинская ассоциация (AMA) провела сканирование мозга сотрудников посольства США на Кубе, заболевших при загадочных обстоятельствах, и обнаружила потенциальные отклонения.