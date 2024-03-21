3,5-метровый дельфин сбежал из океана и нашел убежище в Амазонке: когда это произошло

Исследователи нашли череп огромного древнего дельфина, чей ближайший родственник находится в Южной Азии.

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Окаменелый череп гигантского речного дельфина был обнаружен учеными в амазонских реках Перу. Предполагается, что он относился к одному из видов, которые предположительно сбежали из океана и обосновались в речных водах, пишет The Guardian.

Авторы исследования полагают, что возраст дельфина насчитывает около 16 миллионов лет, а сам он был невероятных размеров — по мнению ученых, длина вымершего вида могла достигать 3,5 метра, что делает его самым крупным речным дельфином, когда-либо найденным на планете.

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По словам ведущего автора исследования Альдо Бенитес-Паломино, открытие этого нового вида, названного Pebanista yacuruna, подчеркивает надвигающиеся риски для оставшихся в мире речных дельфинов. Ученые опасаются, что каждый из ныне живущих на Земле видов столкнется с одинаковой угрозой исчезновения в ближайшие 20-40 лет.

Ученые считают, что новый вид принадлежал к семейству дельфинов Platanistoidea, которые, как правило, обитали в океанах 24-16 миллионов лет назад. Предполагается, что выжившие дельфины являлись "остатками некогда весьма разнообразных групп морских дельфинов". Предполагается, что в какой-то момент они были вынуждены покинуть океаны в поисках новых источников пищи и переместились в пресноводные реки.

Окаменелость гигантского дельфина была найдена в Перу в 2018 году, когда Бенитес-Паломино был еще студентом. Сегодня ученый работает над докторской диссертацией на кафедре палеонтологии Цюрихского университета. По словам ученого, впервые часть окаменелости была замечена им во время прогулки с коллегой. Позже они поняли, что перед ними вовсе не скелет розового дельфина, обитающего в Амазонке, а нечто более древнее.

Отметим, что ископаемое, обнаруженное Бенитес-Паломино, примечательно не только своим размером, но и тем, что фактически не имеет ничего общего с речными дельфинами, которые сегодня обитают в местных водах. В то же время исследователи считают, что находка этой окаменелости в дальнейшем может помочь защитить нынешних речных дельфинов от вымирания. Как известно, основными причинами исчезновения этих животных сегодня являются:

городское развитие;

загрязнение окружающей среды;

добыча полезных ископаемых.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, зачем на самом деле дельфины помогают рыбакам ловить рыбу.