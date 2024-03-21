3,5-метровий дельфін утік з океану і знайшов притулок в Амазонці: коли це сталося

Дослідники знайшли череп величезного стародавнього дельфіна, чий найближчий родич знаходиться в Південній Азії.

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Скам'янілий череп гігантського річкового дельфіна був виявлений вченими в амазонських річках Перу. Передбачається, що він належав до одного з видів, які, ймовірно, втекли з океану і влаштувалися в річкових водах, пише The Guardian.

Автори дослідження вважають, що вік дельфіна налічує близько 16 мільйонів років, а сам він був неймовірних розмірів — на думку вчених, довжина вимерлого виду могла досягати 3,5 метра, що робить його найбільшим річковим дельфіном, коли-небудь знайденим на планеті.

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За словами провідного автора дослідження Альдо Бенітес-Паломіно, відкриття цього нового виду, названого Pebanista yacuruna, підкреслює ризики, що насуваються для річкових дельфінів, які ще залишилися у світі. Вчені побоюються, що кожен із видів, які нині живуть на Землі, зіткнеться з однаковою загрозою зникнення в найближчі 20-40 років.

Вчені вважають, що новий вид належав до сімейства дельфінів Platanistoidea, які, як правило, мешкали в океанах 24-16 мільйонів років тому. Передбачається, що дельфіни, які вижили, були "залишками колись вельми різноманітних груп морських дельфінів". Передбачається, що в якийсь момент вони були змушені покинути океани в пошуках нових джерел їжі та перемістилися в прісноводні річки.

Скам'янілість гігантського дельфіна було знайдено в Перу 2018 року, коли Бенітес-Паломіно був ще студентом. Сьогодні вчений працює над докторською дисертацією на кафедрі палеонтології Цюрихського університету. За словами вченого, вперше частина скам'янілості була помічена ним під час прогулянки з колегою. Пізніше вони зрозуміли, що перед ними зовсім не скелет рожевого дельфіна, що мешкає в Амазонці, а щось більш давнє.

Зазначимо, що скам'янілість, виявлена Бенітес-Паломіно, примітна не тільки своїм розміром, а й тим, що фактично не має нічого спільного з річковими дельфінами, які сьогодні мешкають у місцевих водах. Водночас дослідники вважають, що знахідка цієї скам'янілості надалі може допомогти захистити нинішніх річкових дельфінів від вимирання. Як відомо, основними причинами зникнення цих тварин сьогодні є:

міський розвиток;

забруднення навколишнього середовища;

видобуток корисних копалин.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, навіщо насправді дельфіни допомагають рибалкам ловити рибу.