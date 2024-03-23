Тысячи букв в одном слове: что означает самое длинное слово английского языка

Гиппопотомонстросескипедалофобия — это термин, который означает страх длинных слов и состоит из 32-х букв. Однако это далеко не самое длинное слово английского языка. Значительно больше состоит из 189 819 букв.

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Вы когда-нибудь задумывались над тем, какое самое длинное слово в английском языке? Возможно, вы слышали об "антидестабилизационизме" (antidisestablishmentarianism) — термине, который означает "противодействие прекращению государственной поддержки или признанию установленной церкви". Но оказывается, в глубинах английской лексики скрываются гораздо более длинные слова, пишет IFLScience.

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Одно из претендентов на самое длинное слово можно произносить целых три часа! Оно начинается с "метионил..." и заканчивается на "...изолейцин", охватывая 189 819 букв. В 2017 году популярный ютубер MrBeast попытался произнести это слово, и ему удалось сделать это чуть менее чем за 2 часа. Другие попытки, как сообщается, занимали до 3 часов!

Это ужасное слово на самом деле является полным химическим названием белка под названием титин, который является рекордсменом среди самых больших известных белков. Титин состоит из более 34 000 аминокислот, и его химическое название, по сути, перечисляет их все в одном слове.

Однако некоторые эксперты утверждают, что это не совсем "слово" в традиционном понимании. Вы не найдете его в обычном словаре, поскольку большинство лингвистов считают такие названия больше похожими на "словесные формулы", чем на настоящие слова.

Если вы ищете более традиционного претендента, обратите внимание на "пневмоультрамикроскопический кремниево-вулканокониоз" (pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis) — слово, состоящее из 45 букв. Оно обозначает заболевание легких, вызванное вдыханием крошечных частиц кремнезема, образующихся при извержении вулканов. Но не надейтесь услышать это слово в повседневной речи — это скорее технический термин.

Некоторые энтузиасты языка ставят под сомнение правомерность этого слова, утверждая, что оно искусственно создано для побития рекордов. На самом деле его придумал в 1930-х годах Эверетт М. Смит, бывший президент Национальной лиги головоломок, а потому оно не развилось естественным путем через общеупотребительное использование.

Английский — не единственный язык с длинными словами. Немецкий, например, славится своими сложными словами, в которых несколько слов смешиваются вместе. Одно из таких немецких слов, "Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz", состоит из 63 букв и описывает закон, связанный с маркировкой говядины во время кризиса BSE в 1999 году.

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Но, пожалуй, абсолютным рекордсменом является санскритское слово, признанное Книгой рекордов Гиннеса. Оно состоит из 195 символов, что соответствует потрясающим 428 буквам латинского алфавита. Это слово описывает регион Тамил Наду в Индии и является чудом лингвистической сложности: निरन्तरान्धकारित-दिगन्तर-कन्दलदमन्द-सुधारस-बिन्दु-सान्द्रतर-घनाघन-वृन्द-सन्देहकर-स्यन्दमान-मकरन्द-बिन्दु-बन्धुरतर-माकन्द-तरु-कुल-तल्प-कल्प-मृदुल-सिकता-जाल-जटिल-मूल-तल-मरुवक-मिलदलघु-लघु-लय-कलित-रमणीय-पानीय-शालिका-बालिका-करार-विन्द-गलन्तिका-गलदेला-लवङ्ग-पाटल-घनसार-कस्तूरिकातिसौरभ-मेदुर-लघुतर-मधुर-शीतलतर-सलिलधारा-निराकरिष्णु-तदीय-विमल-विलोचन-मयूख-रेखापसारित-पिपासायास-पथिक-लोकान्.

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