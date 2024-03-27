Лучшие виноградники будут стерты с лица Земли: 90% территорий станут непригодными

Исследователи считают, что большая часть винодельческих регионов на планете утратят способность выращивать виноград.

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Над планетой навис климатический кризис, о котором годами предупреждали ученые: прошлый год уже стал самым жарким за всю историю наблюдений, а ученые полагают, что 2024 побьет эти рекорды. В результате на планету могут обрушиться еще более интенсивные волны тепла, засухи и лесных пожаров. В опасности не только жизнь на суше, но и обитатели океана, а теперь ученые считают, что люди могут также остаться без любимого вина, пишет Daily Mail.

Новый анализ показывает, что некоторые из самых знаменитых винодельческих регионов мира могут стать непригодными для выращивания винограда. Это произойдет, если к 2100 году средняя глобальная температура повысится на 2°C. Впрочем, ученые считают, что не все регионы проиграют — изменения климата может пойти на пользу развивающимся винодельческим регионам в Великобритании, Вашингтоне и Тасмании.

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Сегодня ведущие винодельческие регионы мира, как правило, расположены в средних широтах, например, Калифорния, юг Франции, север Испании и Италия. Кроме того важными для виноделия сегодня считаются такие регионы как Стелленбос в Южной Африке и Мендосу в Аргентине. Эксперты уверяют, что эти регионы идеально подходят для виноделия: климат здесь достаточно теплый, что позволяет винограду созревать, но без чрезмерной жары и относительно сухой — это позволяет избежать воздействия болезней.

На этом изображении исследования показаны ожидаемые изменения фенологии, урожайности и качества вина в ответ на повышение температуры и потенциальную адаптацию Фото: Nature Reviews Earth & Environment

Теперь ученые считают, что изменения климата меняют правила игры — нагревание планеты наносит разрушительный удар по самым известным виноградникам планеты. В новом исследовании ученые пришли к выводу, что в опасности находятся около 90% традиционных винодельческих регионов в прибрежных и равнинных регионах Испании, Италии, Греции и южной Калифорнии могут быть стерты с лица Земли уже к 2100 году. Основной причиной их исчезновения станет засуха и более частые волны тепла.

По словам ведущего автора исследования Корнелиса ван Леувена из Агронаучно-исследовательского института Бордо, их с коллегами модель предполагает, что такой сценарий возможен, если глобальная температура Земли повысится на 2°C к концу столетия. Увы, ученые также считают, что этот сценарий вполне реален, учитывая нынешние тенденции в выбросах парниковых газов.

Согласно прогнозам ученых, 49-70% существующих винодельческих регионов станут в значительной степени непригодными для выращивания винограда. При этом около 29% испытают экстремальные климатические условия, в том числе аномальную жару и чрезмерную засуху. В результате все это сделает винодельческие регионы непригодными для выращивания винограда.

Изменение климата может ухудшить качество вина из-за изменения ароматического профиля – ароматы перезрелых и вареных фруктов заменяют ароматы свежих фруктов – и вызвать чрезмерный уровень алкоголя и повышение pH Фото: Nature Reviews Earth & Environment

Предполагается, что в будущем география производства вина существенно изменится, поскольку изменение климата неминуемо повлияет на урожайность, состав винограда и в конце концов качество вина. В результате наиболее пострадают винодельческие регионы в Европе. В то же время рост виноделия в регионах, где этого раньше не наблюдалось, окажет давление на водные ресурсы и дикую природу.

Авторы исследования также считают, что к концу века площадь Европы, способной выращивать вино, увеличится приблизительно на 40%. Например, площадь Великобритании, пригодной для виноградников, уже увеличилась на 400% с 2004 по 2021 годы. Впрочем, есть и хорошие новости: некоторые существующие винодельческие регионы, вероятно, лишь выиграют от смены климата — речь идет об 11-25% существующих виноградников, в частности расположенных в Вашингтоне и на севере Франции.

Ранее Фокус писал о том, что эра "глобального кипения" Земли сделает вино чуточку вкуснее.