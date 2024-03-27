Полное солнечное затмение в апреле может привести к увеличению ДТП со смертельным исходом

Ученые предупреждают, что во время солнечного затмения количество автокатастроф может увеличиться на 50%.

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Авторы исследования, опубликованного в издании JAMA Internal Medicine, предупреждают, что во время полного солнечного затмения в апреле этого года может произойти всплеск ДТП со смертельным исходом, пишет Daily Mail.

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Ученые проанализировали данные о дорожном движении во время солнечного затмения 2017 года и обнаружили, что за три дня до и после астрономического события в США произошло более 1000 дополнительных ДТП со смертельным исходом.

Среднее количество смертей во время ДТП в США каждый день составляет около 114, но в течение недели солнечного затмения в 2017 году каждый день было по меньшей мере 189 смертей. Рост количества ДТП не был связан с тем, что днем стало темно, проблема заключалась в том, что миллионы людей сначала поехали к месту наблюдения за полным солнечным затмением, а также затем ехали обратно.

Во время полного солнечного затмения 8 апреля миллионы жителей США поедут в один из 14 штатов, чтобы увидеть это астрономическое событие. Оно возникает, когда Луна полностью закрывает собой Солнце и на Земле возникает не очень широкая полоса полной темноты, которая в этом году будет находится на территории Северной и Центральной Америки.

Полное солнечное затмение возникает, когда Луна полностью закрывает собой Солнце Фото: Daily Mail

В августе 2017 году во время полного солнечного затмения полоса полной темноты была шириной 113 км и тогда примерно 20 млн жителей США поехали на своих автомобилях, чтобы увидеть затмение. В этом году полоса полной темноты будет примерно такой ширины и ночь посреди дня можно будет застать в течение примерно 5 минут.

Учитывая то, что 7 лет назад затмение привело к увеличению интенсивности дорожного движения, ученые провели анализ данных о ДТП со смертельным исходом, чтобы выяснить, связано ли они с астрономическим событием.

Они сосредоточились на трехдневном окне, окружавшем затмение 21 августа 2017 года. Для сравнения они также рассмотрели данные об авариях за три дня за неделю до и через неделю после астрономического события. Выяснилось, что интенсивный трафик до и после затмения привел к увеличению количества ДТП, когда произошло более 1000 дополнительных аварий.

Анализ показал, что за час до затмения количество ДТП выросло выше среднего уровня, но во время затмения упало до уровня ниже среднего, а затем резко возросло до шокирующих 50 % выше среднего.

Как уже писал Фокус, астрономы прогнозируют появление во время солнечного затмения в апреле масштабных взрывов на Солнце. В частности, прогнозы касаются появления мощных солнечных вспышек и извержений плазмы.

Также Фокус писал о том, что недавно на Солнце возникла очередная мощная вспышка класса Х, но в этот раз она представляла собой очень редкое явление. В результате на Земле возникала геомагнитная буря почти самого высокого уровня. Астрономы считают, что это является доказательством того, что Солнце достигло пика своей активности.