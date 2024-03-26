Самая мощная геомагнитная буря за 6 лет: Солнце нанесло по Земле редкий двойной удар (фото)

На Солнце произошла редкая двойная вспышка Х-класса, что стало причиной сильнейшей геомагнитной бури уровня G4.

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На Солнце произошел мощнейший взрыв, то есть вспышка Х-класса, которая представляла собой одновременный выброс излучения и энергии из двух отдельных солнечных пятен. При этом произошел корональный выброс массы, то есть выброс сверхгорячей намагниченной плазмы в сторону Земли. Это привело к появлению самой сильной геомагнитной буре на нашей планете за последние 6 лет, пишет Live Science.

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Самые мощные солнечные вспышки относятся к классу Х и иногда происходят редкие взрывы на Солнце, которые называются симпатическими солнечными вспышками. Это одновременные взрывы на Солнце, которые происходят в разных солнечных пятнах, но их энергия и излучение объединяются при выходе в космос.

Два одновременных взрыва произошли на Солнце в пятнах под названием AR3614 и AR3615, которые отделяет друг от друга несколько сотен тысяч километров. В результате объединения взрывных событий 23 марта возникла редкая двойная солнечная вспышка класс Х1.1. Она сопровождалась мощным выбросом очень горячей плазмы в космос. За этим событием наблюдали космические аппараты NASA.

Аппарат SOHO наблюдал за мощным корональным выбросом массы на Солнце Фото: NASA

Излучение и плазма, покинувшие Солнце, 24 марта врезались в защитное магнитное поле Земли, что привело к появлению самой мощной за более, чем 6 лет геомагнитной бури уровня G4. Самыми слабыми считаются геомагнитные бури уровня G1, а самыми сильными – уровня G5. Последний раз настолько сильная геомагнитная буря возникала на Земле в сентябре 2017 года.

Во время удара солнечных частиц и излучения магнитное поле ослабло, что позволило частицам проникнуть глубже в атмосферу Земли и в результате возникали полярные сияния вдали от полярных регионов.

Аппарат SDO зафиксировал появление на Солнце мощной двойной вспышки Фото: NASA

Ученые считают, что это взрывное событие на Солнце является еще одним признаком того, что наша звезда все же достигла пика своей активности во время 11-летнего солнечного цикла. Этот пик известен как солнечный максимум. Исходя из этого ученые ожидают появление в ближайшее время взрывов такой же мощности и появление самых сильных геомагнитных бурь.

Как уже писал Фокус, с помощью аппарата NASA ученые смогли изучить характеристики нескольких десятков корональных выбросов массы с Солнца. Эти потоки плазмы влияют на космическую погоду, которая в свою очередь оказывает влияние на нашу планету.

Также Фокус писал о том, что мощные взрывы на Солнце астрономы прогнозируют во время будущего полного солнечного затмения, которое произойдет в начале апреля.

Еще Фокус писал о том, кто и когда придумал название Большой взрыв для того, чтобы описать рождение Вселенной. Считается, что термин изначально был придуман, чтобы высмеять теорию происхождения Вселенной. Но это не так.