Найпотужніша геомагнітна буря за 6 років: Сонце завдало по Землі рідкісний подвійний удар (фото)

На Сонці стався рідкісний подвійний спалах Х-класу, що стало причиною найсильнішої геомагнітної бурі рівня G4.

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На Сонці стався найпотужніший вибух, тобто спалах Х-класу, який був одночасним викидом випромінювання та енергії з двох окремих сонячних плям. Водночас стався корональний викид маси, тобто викид надгарячої намагніченої плазми в бік Землі. Це призвело до появи найсильнішої геомагнітної бурі на нашій планеті за останні 6 років, пише Live Science.

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Найпотужніші сонячні спалахи належать до класу Х, і іноді відбуваються рідкісні вибухи на Сонці, які називаються симпатичними сонячними спалахами. Це одночасні вибухи на Сонці, які відбуваються в різних сонячних плямах, але їхня енергія та випромінювання об'єднуються на виході в космос.

Два одночасні вибухи сталися на Сонці в плямах під назвою AR3614 й AR3615, які відокремлює одна від одної кілька сотень тисяч кілометрів. У результаті об'єднання вибухових подій 23 березня виник рідкісний подвійний сонячний спалах класу Х1.1. Він супроводжувався потужним викидом дуже гарячої плазми в космос. За цією подією спостерігали космічні апарати NASA.

Апарат SOHO спостерігав за потужним корональним викидом маси на Сонці Фото: NASA

Випромінювання та плазма, що залишили Сонце, 24 березня врізалися в захисне магнітне поле Землі, що призвело до появи найпотужнішої за понад 6 років геомагнітної бурі рівня G4. Найслабшими вважаються геомагнітні бурі рівня G1, а найсильнішими — рівня G5. Востаннє настільки сильна геомагнітна буря виникала на Землі у вересні 2017 року.

Під час удару сонячних частинок і випромінювання магнітне поле ослабло, що дало змогу частинкам проникнути глибше в атмосферу Землі, і в результаті виникали полярні сяйва далеко від полярних регіонів.

Апарат SDO зафіксував появу на Сонці потужного подвійного спалаху Фото: NASA

Учені вважають, що ця вибухова подія на Сонці є ще однією ознакою того, що наша зірка все ж досягла піку своєї активності під час 11-річного сонячного циклу. Цей пік відомий як сонячний максимум. Виходячи з цього, учені очікують на появу найближчим часом вибухів такої ж потужності та появу найсильніших геомагнітних бур.

Як уже писав Фокус, за допомогою апарата NASA вчені змогли вивчити характеристики кількох десятків корональних викидів маси із Сонця. Ці потоки плазми впливають на космічну погоду, яка, зі свого боку, впливає на нашу планету.

Також Фокус писав про те, що потужні вибухи на Сонці астрономи прогнозують під час майбутнього повного сонячного затемнення, яке відбудеться на початку квітня.

Ще Фокус писав про те, хто й коли придумав назву Великий вибух для того, щоб описати народження Всесвіту. Вважається, що термін спочатку був придуманий, щоб висміяти теорію походження Всесвіту. Але це не так.