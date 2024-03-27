Очень опасное молоко. Коровы впервые в истории заразились смертоносным вирусом

Ученые провели тестирование и получили подтверждение о первом в мире заражении коров птичьим гриппом.

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Птичий грипп (H5N1) невероятно заразен и уже распространился по всему земному шару: Антарктиде удавалось держаться до последнего, однако недавно ученые подтвердили — вирус добрался и на ледяной континент. В результате под угрозой оказались местные колонии пингвинов, а также других животных, пишет Live Science.

На этот раз ученые собрали образцы непастеризованного молока, а также взяли мазки из горла и носа коров на молочных фермах США. Увы, результаты анализа показали положительный результат — этот случай стал вторым известным случаем заражения жвачных животных в Штатах.

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Авторы исследования отмечают, что коровы были заражены птичьим гриппом на фермах в Техасе и Канзасе — предполагается, что это первый известный случай в США и во всем мире. Кроме того, исследователи подозревают, что вирус также добрался до ферм в Нью-Мексико, однако ученые все еще ожидают результатов тестирования, чтобы сказать наверняка.

Все началось три недели назад, когда коровы заболели простудным заболеванием. Работники фермы заметили, что животные давали меньше молока, их аппетит снизился, а сами они выглядели вялыми. В результате эксперты собрали образцы молока, а также мазки из горла и носа животных. Позже анализ подтвердил, что коровы на фермах заражены штаммом H5N1 высоко патогенного гриппа, об этом свидетельствуют данные Комиссии по охране здоровья животных Техаса.

Предыдущие исследования уже показали, что штамм чрезвычайно заразен и легко распространяется среди животных: ранее вспышки болезни были зарегистрированы среди диких и домашних птиц, а также животных по всему миру.

Отметим, что заявление о заражении коров птичьим гриппом в США было сделано спустя неделю после того, как в стране впервые зарегистрировали случаи заражения птичьим гриппом у коз. Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения животных, козы делили пастбище и источник воды с утками и курами, зараженными птичьим гриппом, на ферме в округе Стивенс, штат Миннесота.

По словам ветеринара штата Миннесота и исполнительного директора Миннесотского совета по здоровью животных Брайана Хофса, распространение вируса среди коз подчеркивает возможность заражения вирусом других животных на фермах, где содержится сразу несколько видов.

В данный момент все еще неизвестно, как коровы заразились вирусом, однако ученые предполагают, что это произошло через диких птиц. Тесты также не выявили никаких изменений в вирусе птичьего гриппа, которые могли бы сделать его более передающимся человеку

Отметим, что ранее приходилось убивать сотни домашних птиц, когда ученые обнаруживали случаи заражения птичьим гриппом. Однако в случае с коровами этого не произошло: животные выздоравливали без лечения в течение 7-10 дней.

Статистика свидетельствует о том, что вирусом заразились около 10% лактирующих молочных коров на ферме. Таким образом, ситуация "не похожа на широко распространенный грипп в птичьих стадах". Эксперты отмечают, что фермы продолжили работу, однако местные власти уверяют, что в продажу будет поступать лишь молоко от здоровых коров.

В то же время Министерство сельского хозяйства США считает риск заражения людей чрезвычайно низким. Кроме того эксперты уверяют, что пастеризация молока также защищает потребителей, ведь убивает вирусы и бактерии.

На сегодняшний день птичий грипп H5N1 зарегистрирован у 48 видов млекопитающих, включая лисиц, скунсов, енотов, тюленей и белых медведей.

Ранее Фокус писал о том, что назван тот, кто чаще всего заражает людей и животных вирусами.