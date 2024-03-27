Дуже небезпечне молоко. Корови вперше в історії заразилися смертоносним вірусом

Учені провели тестування й отримали підтвердження про перше у світі зараження корів пташиним грипом.

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Пташиний грип (H5N1) неймовірно заразний і вже поширився всією земною кулею: Антарктиді вдавалося триматися до останнього, проте нещодавно вчені підтвердили — вірус дістався і на крижаний континент. У результаті під загрозою опинилися місцеві колонії пінгвінів, а також інших тварин, пише Live Science.

Цього разу вчені зібрали зразки непастеризованого молока, а також взяли мазки з горла і носа корів на молочних фермах США. На жаль, результати аналізу показали позитивний результат — цей випадок став другим відомим випадком зараження жуйних тварин у Штатах.

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Автори дослідження зазначають, що корови були заражені пташиним грипом на фермах у Техасі та Канзасі — припускають, що це перший відомий випадок у США та в усьому світі. Крім того, дослідники підозрюють, що вірус також дістався до ферм у Нью-Мексико, проте вчені все ще очікують результатів тестування, щоб сказати напевно.

Усе почалося три тижні тому, коли корови захворіли на застуду. Працівники ферми помітили, що тварини давали менше молока, їхній апетит знизився, а самі вони виглядали млявими. У результаті експерти зібрали зразки молока, а також мазки з горла і носа тварин. Пізніше аналіз підтвердив, що корови на фермах заражені штамом H5N1 високо патогенного грипу, про це свідчать дані Комісії з охорони здоров'я тварин Техасу.

Попередні дослідження вже показали, що штам надзвичайно заразний і легко поширюється серед тварин: раніше спалахи хвороби були зареєстровані серед диких і домашніх птахів, а також тварин по всьому світу.

Зазначимо, що заяву про зараження корів пташиним грипом у США було зроблено через тиждень після того, як у країні вперше зареєстрували випадки зараження пташиним грипом у кіз. Згідно зі звітом Всесвітньої організації охорони здоров'я тварин, кози ділили пасовище і джерело води з качками й курми, зараженими пташиним грипом, на фермі в окрузі Стівенс, штат Міннесота.

За словами ветеринара штату Міннесота та виконавчого директора Міннесотської ради зі здоров'я тварин Браяна Гофса, поширення вірусу серед кіз підкреслює можливість зараження вірусом інших тварин на фермах, де утримується одразу кілька видів.

Наразі все ще невідомо, як корови заразилися вірусом, проте вчені припускають, що це сталося через диких птахів. Тести також не виявили жодних змін у вірусі пташиного грипу, які могли б зробити його більш здатним передаватися людині

Зазначимо, що раніше доводилося вбивати сотні домашніх птахів, коли вчені виявляли випадки зараження пташиним грипом. Однак у випадку з коровами цього не сталося: тварини одужували без лікування протягом 7-10 днів.

Статистика свідчить про те, що вірусом заразилися близько 10% лактуючих молочних корів на фермі. Таким чином, ситуація "не схожа на широко поширений грип у пташиних стадах". Експерти зазначають, що ферми продовжили роботу, проте місцева влада запевняє, що в продаж надходитиме лише молоко від здорових корів.

Водночас Міністерство сільського господарства США вважає ризик зараження людей надзвичайно низьким. Крім того, експерти запевняють, що пастеризація молока також захищає споживачів, адже вбиває віруси та бактерії.

На сьогодні пташиний грип H5N1 зареєстровано у 48 видів ссавців, включно з лисицями, скунсами, єнотами, тюленями та білими ведмедями.

Раніше Фокус писав про те, що названо того, хто найчастіше заражає людей і тварин вірусами.