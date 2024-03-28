Спасение вымирающих. 30 самых редких растений в мире высадили в секретном месте (фото)

Исследователи пытаются восстановить популяцию растений, которых в дикой природе осталось всего 110.

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Кизильник камбричный (Cotoneaster cambricus) — одно из самых редких растений в мире. Особенность этого вида кизильника заключается в том, что его смогли обнаружить лишь в нескольких изолированных местах вдоль скал в Северном Уэльсе. Еще в 18 веке популяция этого растения была обширной, однако чрезмерный сбор и выпас скота привели почти к полному исчезновению вида, пишет IFLScience.

В результате во всем мире осталось всего 6 известных науке растений. Чтобы спасти вид и расширить его популяцию исследователи и британского Честерского зоопарка начали выращивать кизильник в неволе, а затем возвращали его в дикую природу. В результате им удалось значительно расширить популяцию: теперь в дикой природе растет 110 кизильников камбричных.

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Во время последней работы по восстановлению вида ученые высадили в дикой природе три десятка кустарников. Отметим, что ученые не называют место, где были высажены растения, оставляя его в секрете. Однако команда сообщила, что секретное место для высадки растений тщательно подбирается, исходя из потребностей этого редкого и исчезающего растения.

30 растений были выращены в неволе и теперь выпущены в секретное место в дикой природе Фото: CHESTER ZOO

По словам менеджера команды Честерского зоопарка Ричарда Хьюитта, они с коллегами несколько лет выращивали растения из рассады, а затем еще несколько лет наблюдали за ними, чтобы позже высадить в дикой природы.

Исследователи отмечают, ко всем 30 растениям были применены специальные меры защиты, чтобы обезопасить их от проходящего мимо скота. Теперь ученые надеются, что десятки новых растений смогут прижиться в секретном месте, а временем их количество на этой территории возрастет. Есть надежда, что их число будет продолжать расти, поскольку растения смогут цвести и развиваться из рассады без риска быть съеденными.

Ричард Хьюитт, менеджер питомника Честерского зоопарка, выпускает кизильник Фото: CHESTER ZOO

Отметим, что Cotoneaster cambricus — лишь один из видов, которые Честерский зоопарк пытается спасти. Ранее сотрудники зоопарка уже приложили руку в спасении песчаных ящериц, находящихся под угрозой в Великобритании. Кроме того ученые помогали спасти исчезающий вид сосновых куриц и редкие водные виды. Авторы исследования также сообщили, что посадка 30 кустарников в начале марта 2024 года стала кульминацией их 7-летней работы.

Ранее Фокус писал о том, что ученые составили карту мест на Земле, где могут жить неизвестные виды животных.