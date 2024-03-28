Порятунок вимираючих. 30 найрідкісніших рослин у світі висадили в секретному місці (фото)

Дослідники намагаються відновити популяцію рослин, яких у дикій природі залишилося всього 110.

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Кизильник камбричний (Cotoneaster cambricus) — одна з найрідкісніших рослин у світі. Особливість цього виду кизильника полягає в тому, що його змогли виявити лише в кількох ізольованих місцях уздовж скель у Північному Уельсі. Ще у 18 столітті популяція цієї рослини була великою, проте надмірне збирання і випасання худоби призвели майже до повного зникнення виду, пише IFLScience.

У результаті в усьому світі залишилося всього 6 відомих науці рослин. Аби врятувати вид і розширити його популяцію дослідники та британського Честерського зоопарку почали вирощувати кизильник у неволі, а потім повертали його в дику природу. У результаті їм вдалося значно розширити популяцію: тепер у дикій природі росте 110 кизильників камбричних.

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Під час останньої роботи з відновлення виду вчені висадили в дикій природі три десятки чагарників. Зазначимо, що вчені не називають місце, де були висаджені рослини, залишаючи його в секреті. Однак команда повідомила, що секретне місце для висадки рослин ретельно підбирають, виходячи з потреб цієї рідкісної рослини, що зникає.

30 рослин були вирощені в неволі і тепер випущені в секретне місце в дикій природі Фото: CHESTER ZOO

За словами менеджера команди Честерського зоопарку Річарда Г'юїтта, вони з колегами кілька років вирощували рослини з розсади, а потім ще кілька років спостерігали за ними, щоб пізніше висадити до дикої природи.

Дослідники зазначають, до всіх 30 рослин було застосовано спеціальні заходи захисту, щоб убезпечити їх від худоби, яка проходить повз. Тепер вчені сподіваються, що десятки нових рослин зможуть прижитися в секретному місці, а згодом їхня кількість на цій території зросте. Є надія, що їхня кількість і далі зростатиме, оскільки рослини зможуть цвісти та розвиватися з розсади без ризику бути з'їденими.

Річард Г'юїтт, менеджер розплідника Честерського зоопарку, випускає кизильник Фото: CHESTER ZOO

Зазначимо, що Cotoneaster cambricus — лише один із видів, які Честерський зоопарк намагається врятувати. Раніше співробітники зоопарку вже доклали руку до порятунку піщаних ящірок, які перебувають під загрозою у Великій Британії. Крім того, вчені допомагали врятувати вид соснових курок і рідкісні водні види, що зникають. Автори дослідження також повідомили, що посадка 30 чагарників на початку березня 2024 року стала кульмінацією їхньої 7-річної роботи.

Раніше Фокус писав про те, що вчені склали карту місць на Землі, де можуть жити невідомі види тварин.