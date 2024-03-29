На дне океана обнаружили сразу три новых вида жутких существ: их тела покрыты ножками (фото)

Во время экспедиции в Южно-Китайском море ученые открыли сразу три новых глубоководных вида — их тела покрыты невероятным количеством ножек.

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Океан покрывает больше половины поверхности Земли и является домом для множества причудливых животных. В новой экспедиции в Южно-Китайском море ученым удалось обнаружить сразу три новых вида глубоководных жутких существ, чьи тела покрыты невероятным количеством ножек, пишет IFLScience.

Пять научных экспедиций были проведены в 2018-2023 годах с использованием пилотируемого подводного аппарата Shenhaiyongshi. В результате ученым удалось изучить морское дно на глубине от 1340 до 3806 метров: здесь ученые обнаружили три вида экземпляров желтовато-белого и оранжевого цвета, покрытых колючками.

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Авторы исследования отмечают, что в итоге им удалось обнаружить сразу три совершенно новых для науки вида морских огурцов: Oneirophanta idsseica, O. brunneannulata и O. Lucerna. Все они отличаются друг от друга количеством трубчатых ножек на телах, которых у них довольно много. Команда из Института глубоководных наук и технологий (IDSSE) также впервые обнаружила известный вид, O. mutabilis mutabilis, в районе, известном как Марианская преддуга.

Новый вид: Oneirophanta idsseica Фото: Yunlu Xiao and Haibin Zhang, ZooKeys

В ходе погружений ученым удалось собрать 11 образцов животных, все они принадлежали к роду Oneirophanta. Авторы исследования отмечают, что все образцы являются представителями трех новых видов, в результате численность рода в общей сложности выросла до 6 видов.

Исследователи сфотографировали и описали новые виды, а также изучили их с помощью сканирующего электронного микроскопа и и провели анализ ДНК. Оказалось, что у этих трех новых видов есть нечто общее — их ножки. Например, O. Idsseica имеет от 40 до 50 пар трубчатых ножек на теле, у O. Brunneannulata насчитывается 37 пар, а у O. Lucerna — всего 11-14 пар трубчатых ножек.

Oneirophanta brunneannulata имеет 37 пар трубчатых ножек Фото: Yunlu Xiao and Haibin Zhang, ZooKeys

Авторы исследования также планируют продолжить исследования, так как полагают, что в Тихоокеанской зоне может быть больше неизученных видов.

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