На дні океану виявили одразу три нові види моторошних істот: їхні тіла вкриті ніжками (фото)

Під час експедиції в Південнокитайському морі вчені відкрили одразу три нових глибоководних види — їхні тіла вкриті неймовірною кількістю ніжок.

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Океан покриває більшу частину поверхні Землі і є домівкою для безлічі химерних тварин. У новій експедиції в Південнокитайському морі вченим вдалося виявити одразу три нові види глибоководних моторошних істот, чиї тіла вкриті неймовірною кількістю ніжок, пише IFLScience.

П'ять наукових експедицій було проведено у 2018-2023 роках з використанням пілотованого підводного апарату Shenhaiyongshi. У результаті вченим вдалося вивчити морське дно на глибині від 1340 до 3806 метрів: тут вчені виявили три види примірників жовтувато-білого і помаранчевого кольору, покритих колючками.

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Автори дослідження зазначають, що в підсумку їм вдалося виявити одразу три абсолютно нові для науки види морських огірків: Oneirophanta idsseica, O. brunneannulata й O. Lucerna. Всі вони відрізняються один від одного кількістю трубчастих ніжок на тілах, яких у них досить багато. Команда з Інституту глибоководних наук і технологій (IDSSE) також уперше виявила відомий вид, O. mutabilis mutabilis, у районі, відомому як Маріанська переддуга.

Новий вид: Oneirophanta idsseica Фото: Yunlu Xiao and Haibin Zhang, ZooKeys

Під час занурень ученим вдалося зібрати 11 зразків тварин, усі вони належали до роду Oneirophanta. Автори дослідження зазначають, що всі зразки є представниками трьох нових видів, у результаті чисельність роду загалом зросла до 6 видів.

Дослідники сфотографували й описали нові види, а також вивчили їх за допомогою сканувального електронного мікроскопа та провели аналіз ДНК. Виявилося, що у цих трьох нових видів є щось спільне — їхні ніжки. Наприклад, O. Idsseica має від 40 до 50 пар трубчастих ніжок на тілі, в O. Brunneannulata налічується 37 пар, а в O. Lucerna — всього 11-14 пар трубчастих ніжок.

Oneirophanta brunneannulata має 37 пар трубчастих ніжок Фото: Yunlu Xiao and Haibin Zhang, ZooKeys

Автори дослідження також планують продовжити дослідження, оскільки вважають, що в Тихоокеанській зоні може бути більше невивчених видів.

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