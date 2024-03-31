Второе массовое вымирание за год: ученые обнаружили тысячи мертвых угрей

Исследователи зафиксировали вторую массовую гибель угрей в новой Зеландии — на этот раз погибло более 3500 особей.

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Более 3,5 тысячи молодых угрей были (эльверов) были обнаружены мертвыми в ручье Кауритутахи на самом северном склоне Северного острова Новой Зеландии. Это вторая массовая гибель угрей в этом году: месяц назад тысячи мертвых угрей уже были обнаружены мертвыми в другом ручье на противоположном конце страны, пишет Science Alert.

По словам исследователей, первый случай массовой гибели угрей был связан с токсичным загрязнителем. Однако ученые пока не знают, что вызвало второй массовый мор молодых особей. Впрочем, власти предполагают, что причиной могли тать изменения окружающей среды.

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Член местной группы, защищающей ручей, Хона Эдвардс заявила, что в последние годы эксперты заметили ухудшение качества воды в ручье. После повторной массовой гибели угрей ученые проанализировали вводные пути вверх и вниз по течению и обнаружили, что один из параметров не был в обычном диапазоне, в том числе речь идет и об уровне растворенного кислорода.

Авторы исследования также отмечают, что они обнаружили в реке скопление водорослей — как правило, подобное происходит из-за нагревания воды в ручье. Кроме того ученые обнаружили колебание процента потока воды: он варьировался вот очень ограниченного до полностью отсутствовавшего. Увы, полное отсутствие потока означает, что количество растворенного кислорода уменьшается, а токсины накапливаются в водном пути.

Эксперты отмечают, что причина массовой гибели угрей все еще не установлена, а токсины и болезни лишь предстоит исключить из списка возможных причин. В то же время ученые признают, что массовая гибель угрей, по сути, является лишь последним из серии массовой гибели рыб по всей планете. Например, в прошлом году у берегов Японии было обнаружено около 1200 метрических тонн сардин и скумбрии.

Более ранние исследования ученых также показали, что массовая гибель рыбы время от времени происходит естественно, однако в последние десятилетия частота этих событий существенно увеличилась.

Авторы нового исследования полагают, что каждый из этих инцидентов массового мора, вероятно, стоит рассматривать не только в качестве отдельных событий, но также и как общее явление. Результаты уже показывают, что все они имеют схожие закономерности и указывают на то, что в них есть вина деятельности людей. Уменьшение объемов или потоков воды в результате сельскохозяйственного использования и засухи в сочетании с увеличением количества питательных веществ из загрязняющих веществ, а также более высокими температурами способствуют избыточному цветению водорослей, которое лишает воды кислорода, удушая другую жизнь внутри.

По словам климатолога из Университета Виктории в Веллингтоне Джеймса Ренвика, чтобы не допустить массовой гибели сразу нескольких видов, людям следует более внимательно относиться к тому, как мы используем водные ресурсы и загрязняем планету.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили причину массового вымирания серых китов.