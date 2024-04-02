Как защитить собаку от слабоумия в старости: ученые нашли эффективный способ

Исследователи считают, что нашли то, что поможет защитить мозг стареющей собаки от слабоумия — потребуется немного усилий.

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Любой владелец собаки знает, как тяжело наблюдать за тем, как она стареет. Однако теперь ученые обнаружили, что социальное обогащение действительно может принести пользу мозгу стареющих собак. Теперь ученые настаивают на необходимости учить старых собак новым трюкам, пишет Daily Mail.

В ходе исследования команда из Университета Кентукки и Калифорнийского университета использовала МРТ-сканирование для измерения в структуре мозга 43 гончих среднего возраста — ученые наблюдали за изменениями в мозге животных в течение трех лет.

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В течение всего эксперимента собак ежедневно тренировали, позволяли им играть с различными игрушками и "свободно взаимодействовать" с другими собаками в течение получаса в день. Анализ объема гиппокампа, области мозга, связанной с когнитивными способностями, увеличивался у всех испытуемых животных в среднем на 1,74% в год.

Отметим, что в предыдущих исследования на биглях, ученые обнаружили, что объем этой области мозга со временем уменьшается. В результате команда предположила, что их открытие предполагает, что даже для собак среднего возраст социальное обогащение может быть полезным для здоровья и мозга в частности.

Авторы исследования утверждают, что в ходе трехлетнего эксперимента гиппокамп увеличился в объеме у всех собак. Теперь они утверждают, что это увеличение напрямую связано с высоким уровнем поведенческого обогащения, которое включало в себя:

социальное взаимодействие;

физические упражнения;

сенсорную стимуляцию.

Из более ранних исследований известно, что все методы вызывают ряд нейробиологических изменений в мозге. В результате теперь ученые советуют стимулировать активность и социальные проявления у собак независимо от возраста. По мнению команды, это позволит увеличить продолжительность жизни питомца и его здоровье.

К слову, исследователи добавили, что возрастные изменения мозга и снижение когнитивных функций у собак и людей одинаковы. Таким образом пожилые владельцы могут принести пользу не только своим питомцам, но и собственному мозгу.

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