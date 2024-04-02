Поговорить с инопланетянами можно с помощью одной звезды в центре Млечного пути: новая теория

Авторы нового исследования предложили интересную идею, каким образом можно настроить общение с представителями внеземной цивилизации.

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На данный момент поиск внеземного разума продолжается. Но ученым еще предстоит найти какие-либо убедительные доказательства существования сигнала от внеземной цивилизации. Сигналы от инопланетян могут приходить из любой части нашей галактики и на любой частоте. Но ограничение пространства поиска этого сигнала поможет обнаружить сам сигнал, считают ученые из Киотского университета, Япония, пишет Universe Today.

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Поиск внеземного разума

Одним из самых известных примеров попытки общения с потенциальными инопланетянами является послание Аресибо, в котором человечество пыталось объявить о своем существовании используя научные и математические стандарты. Этот сигнал был отправлен в виде двоичного кода еще в 1975 году в направлении шарового звездного скопления Мессье 13, расположенного в нашей галактике. Вероятность того, что любая внеземная цивилизация может как получать, так и интерпретировать подобные сигналы очень маленькая. Было бы здорово, если бы у потенциальных инопланетян был бы ключ к интерпретации сигнала. Но как можно передать ключ для разблокировки сообщения, чтобы сам ключ не интерпретировался только тем же самым ключом? Японские ученые провели много времени размышляя над этим вопросом.

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Основа для связи — очень яркая звезда

В прошлом исследовании ученые предлагали использовать время будущего слияния двойных звезд или прошлого взрыва сверхновой, чтобы сузить участок космоса для установления потенциального контакта. Но новое исследование предлагает использовать период орбитального движения очень яркой звезды вокруг сверхмассивной черной дыры Млечного Пути.

Сверхмассивная черная дыра в центре нашей галактики, известная как Стрелец А*, будет хорошо известна любой инопланетной цивилизации, которая также, как и мы посылает сигналы в космос. Очень удобно, что вокруг этой черной дыры вращается несколько очень ярких звезд с регулярной периодичностью. Авторы исследования выбрали звезду под названием S2, которая в 15 раз больше Солнца по массе и ее орбитальный период составляет почти ровно 16 земных лет.

Авторы исследования выбрали звезду под названием S2, которая в 15 раз больше Солнца по массе и ее орбитальный период составляет почти ровно 16 земных лет Фото: Universe Today

Эти особенности важны из-за их известности, а также из-за простоты вычислений так называемой точки Шеллинга. Точка Шеллинга выведена из теории игр, а именно из того, как два человека могут говорить о чем-то, не сообщая об этом на самом деле изначально. Например, кто-то хочет встретиться со своим другом, но не хочет сообщать ему, когда и где он хочет встретиться. Другой человек также заинтересован во встрече, но в равной степени заинтересован в том, чтобы не сообщать, когда и где.

Точка Шеллинга – это продумывание точек соприкосновения, чтобы попытаться определить место встречи, не говоря об этом прямо. Например, два человека примерно знают, что они выбирают один из самых известных дней в году, и это может быть канун Нового года, то есть 31 декабря. Что касается места встречи, то скорее всего два человека выберут какой-то самый известный город и самое известное место в нем. Это будет точка Шеллинга для двух землян, но эти же суждения можно применить к общению с инопланетными формами жизни.

Звезда S2 и период ее орбитального движения – это то, что нас есть общего с любой инопланетной жизнью в Млечном Пути, потому как скорее всего инопланетяне также имеют представление об объекте и его свойствах. Ученые считают, что, используя характеристики этой конкретной звезды, астрономы могли бы начать искать сигналы в определенном участке космоса, которые используют период движения звезды в качестве основы для связи.

По словам ученых, идея состоит в том, чтобы найти некий общий опыт, который можно использовать в качестве основы, чтобы попытаться общаться с инопланетянами без предварительного общения.

Как уже писал Фокус, китайские ученые стали на шаг ближе к созданию космического ядерного двигателя, который поможет сократить время путешествия на Марс вдвое.