Поговорити з інопланетянами можна за допомогою однієї зірки в центрі Чумацького шляху: нова теорія

Автори нового дослідження запропонували цікаву ідею, яким чином можна налаштувати спілкування з представниками позаземної цивілізації.

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Наразі пошук позаземного розуму триває. Але вченим ще належить знайти будь-які переконливі докази існування сигналу від позаземної цивілізації. Сигнали від інопланетян можуть приходити з будь-якої частини нашої галактики і на будь-якій частоті. Але обмеження простору пошуку цього сигналу допоможе виявити сам сигнал, вважають вчені з Кіотського університету, Японія, пише Universe Today.

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Пошук позаземного розуму

Одним із найвідоміших прикладів спроби спілкування з потенційними інопланетянами є послання Аресібо, в якому людство намагалося оголосити про своє існування, використовуючи наукові та математичні стандарти. Цей сигнал було надіслано у вигляді двійкового коду ще 1975 року в напрямку кульового зоряного скупчення Мессьє 13, розташованого в нашій галактиці. Імовірність того, що будь-яка позаземна цивілізація може як отримувати, так і інтерпретувати подібні сигнали, дуже маленька. Було б чудово, якби в потенційних інопланетян був би ключ до інтерпретації сигналу. Але як можна передати ключ для розблокування повідомлення, щоб сам ключ не інтерпретувався тільки тим самим ключем? Японські вчені провели багато часу розмірковуючи над цим питанням.

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Основа для зв'язку — дуже яскрава зірка

У минулому дослідженні вчені пропонували використовувати час майбутнього злиття подвійних зірок або минулого вибуху наднової, щоб звузити ділянку космосу для встановлення потенційного контакту. Але нове дослідження пропонує використовувати період орбітального руху дуже яскравої зірки навколо надмасивної чорної діри Чумацького Шляху.

Надмасивна чорна діра в центрі нашої галактики, відома як Стрілець А*, буде добре відома будь-якій інопланетній цивілізації, яка також, як і ми, посилає сигнали в космос. Дуже зручно, що навколо цієї чорної діри обертається кілька дуже яскравих зірок з регулярною періодичністю. Автори дослідження обрали зірку під назвою S2, яка в 15 разів більша за Сонце за масою і її орбітальний період становить майже рівно 16 земних років.

Автори дослідження обрали зірку під назвою S2, яка в 15 разів більша за Сонце за масою і її орбітальний період становить майже рівно 16 земних років Фото: Universe Today

Ці особливості важливі через їхню популярність, а також через простоту обчислень так званої точки Шеллінга. Точка Шеллінга виведена з теорії ігор, а саме з того, як двоє людей можуть говорити про щось, не повідомляючи про це насправді спочатку. Наприклад, хтось хоче зустрітися зі своїм другом, але не хоче повідомляти йому, коли і де він хоче зустрітися. Інша людина також зацікавлена у зустрічі, але рівною мірою зацікавлена в тому, щоб не повідомляти, коли і де.

Точка Шеллінга — це продумування точок дотику, щоб спробувати визначити місце зустрічі, не говорячи про це прямо. Наприклад, двоє людей приблизно знають, що вони обирають один із найвідоміших днів у році, і це може бути переддень Нового року, тобто 31 грудня. Щодо місця зустрічі, то, найімовірніше, двоє людей виберуть якесь найвідоміше місто і найвідоміше місце в ньому. Це буде точка Шеллінга для двох землян, але ці ж судження можна застосувати до спілкування з інопланетними формами життя.

Зірка S2 і період її орбітального руху — це те, що у нас є спільного з будь-яким інопланетним життям у Чумацькому Шляху, тому що, найімовірніше, інопланетяни також мають уявлення про об'єкт і його властивості. Вчені вважають, що, використовуючи характеристики цієї конкретної зірки, астрономи могли б почати шукати сигнали в певній ділянці космосу, які використовують період руху зірки як основу для зв'язку.

За словами вчених, ідея полягає в тому, щоб знайти якийсь спільний досвід, який можна використовувати як основу, щоб спробувати спілкуватися з інопланетянами без попереднього спілкування.

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