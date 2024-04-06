Солнечное затмение помогло доказать теорию относительности: почему затмения звезд так важны

Астрономы могут видеть затмения других звезд и таким образом получают представление о далеких планетах.

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Солнце иногда закрывает собой Луна и происходит полное солнечное затмение, такое как случится 8 апреля, когда часть Северной Америки погрузится в полную тьму. Но подобные затмения астрономы могут видеть и у других звезд, что имеет важнейшее значение для астрономии, пишет Phys.

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Не только Луна может закрывать собой Солнце, но это могут делать также Венера и Меркурий. Но в этом случае планеты будут выглядеть как маленькие точки на фоне нашей звезды. Дело в том, что Луна расположена гораздо ближе к нам, а потому визуально может полностью закрыть собой Солнце. Считается, что примерно через 700 млн лет, когда Луна отдалится от Земли полных солнечных затмений уже нельзя будет увидеть с поверхности нашей планеты. Также подобных затмений нельзя увидеть, например, на Марсе, ведь его спутники намного меньше Луны, а потому не могут закрыть собой Солнце.

В то же время астрономы могут видеть затмения других звезд, свет которых перекрывается пролетающими на их фоне планетами. Но это случае это не полное звездное затмение, ведь планета выглядит как маленький провал в звездном свете.

Солнце иногда закрывает собой Луна и происходит полное солнечное затмение, такое как случится 8 апреля, когда часть Северной Америки погрузится в полную тьму Фото: Forbes

Такой проход планеты перед звездой называется транзитом и благодаря ему астрономы смогли обнаружить уже более 5,5 тысяч экзопланет, то есть планет за пределами Солнечной системы. С другой стороны, солнечное затмение также можно считать транзитом, который имеет намного больший размер, говорит Эллисон Янгблад из команды космического телескопа NASA TESS, который занимается поиском экзопланет.

Транзит Венеры на фоне Солнца Фото: NASA

Такие транзиты могут многое менять в мире науки. Например, в 1919 году наблюдение за солнечным затмением помогло доказать общую теорию относительности Эйнштейна. Тогда отклонение света Солнца под действием гравитации нашей звезды вызвало смещение видимого положения звезды, а это доказало, что гравитация заставляет пространство и время искривляться вокруг массивных объектов.

Транзит экзопланет позволяет обнаруживать не только их самих, также заблокированный планетой звездный свет показывает размер данного планетарного тела. Свет, который проходит сквозь атмосферу планеты различается по цветам, то есть длинам волн света, и это позволяет узнать, какие химические элементы присутствует на планете. Дело в том, что разные элементы поглощают свет разной длины волны.

Но с помощью таких приборов, как коронографы, которые устанавливают космических телескопах, астрономы могут создавать искусственное звездное затмение. Таким образом впервые была изучена внешняя атмосфера Солнца – корона.

В 2027 году в космос запустят телескоп Нэнси Грейс Роман, который будет иметь более усовершенствованный коронограф. С помощью специальных фильтров прибор сможет блокировать свет звезд и обнаруживать пока невидимые планеты.

Как уже писал Фокус, зонд NASA впервые заглянул внутрь выброса плазмы из Солнца и сделал важное открытие для физиков. Солнечный зонд "Паркер", который прикоснулся к Солнцу, обнаружил важную особенность в потоке плазмы.