В 100 раз меньше песчинки: какое самое маленькое животное существует на Земле (фото)

Пока что эти микроскопические существа считаются самыми маленькими из известных, но ученые предполагают, что есть еще меньшие организмы.

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Самым большим из ныне существующих животных на Земле является синий кит. Но мало кто знает о том, какие животные считаются самыми маленькими на нашей планете. Что же это за микроскопические организмы, размер которых в 100 раз меньше, чем размер песчинки? Об этом пишет Live Science.

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По словам ученых, на Земле обитает еще очень много неизвестных видов, которые предстоит обнаружить и возможно они будут еще меньше, чем микроскопические беспозвоночные, принадлежащие к классу Myxozoa.

По словам Бет Окамура из Музея естественной истории в Лондоне, пока что именно эти существа считаются самыми маленькими животными на Земле. Дело в том, что многие виды этих беспозвоночных даже во взрослом виде представляют собой лишь одну клетку. Размер этих организмов достигает всего 0,02 мм, а это примерно в 100 раз меньше размера песчинки, которые бывают 0,0002 мм в ширину.

Беспозвоночные класса Myxozoa представляют собой паразитические организмы. Большинство видов производят споры, которые передаются через воду. Клетки этих спор проникают и развиваются как внутри позвоночных хозяев, таких как рыбы, так и среди беспозвоночных, таких как кольчатые черви.

Изображение одного из видов Myxozoa Фото: Live Science

Хотя некоторые виды вызывают заболевания у своих хозяев, многие из них безвредны. Из-за их безвредности и крошечного размера, ученые часто упускают из виду этих беспозвоночных, но на Земле обитают тысячи видов таких существ, говорит Окамура.

Хотя беспозвоночные класса Myxozoa являются самыми маленькими животными на Земле, стоит вспомнить о тех, кто имеет самый маленький размер в своей эволюционной группе.

Карликовая многозубка Фото: Live Science

Сейчас звание самых маленьких млекопитающих на Земле делят между собой карликовая многозубка (Suncus etruscus) и свиноносая летучая мышь (Craseonycteris thonglongyai). Первые достигают в длину 5 см, а вторые – от 2,9 до 3,3 см. Но у мышей есть еще крылья и их размах составляет 15 см.

Свиноносая летучая мышь Фото: Wikipedia

Самым маленьким позвоночным на Земле сейчас считается жаба Brachycephalus pulex, которая живет в Бразилии. Ученые выяснили, что взрослая самка в среднем имеет длину всего 8,15 мм, а самцы —7,1 мм.

Самое маленькое известное позвоночное животное, Brachycephalus pulex, на монете Фото: Live Science

Как уже писал Фокус, новое исследование ученых задокументировало и проанализировало необычные звуки, которые издают лягушки на низких частотах. Ученые пока не могут точно ответить, что это, но у них уже есть предположения.

Также Фокус писал о том, что в США нашли мертвую самку редкого северного кита. С 2016 года участились случаи гибели китов на Восточном побережье США из-за столкновений с кораблями. Ученые бьют тревогу, поскольку китов этого вида осталось менее 360 особей.