Достойный преемник коронавируса: в Гонконге макака заразила человека редким вирусом

Мужчина находится в критическом состоянии в отделении интенсивной терапии.

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В Центре охраны здоровья Гонконга заявили, что 37-летний мужчина находится в критическом состоянии в отделении интенсивной терапии после укуса макаки. У пациента был обнаружен положительный тест на редкий вирус, пишет ScienceAlert.

Речь идет о В-вирусе или вирусе герпеса В, который обычно переносится с мочой, фекалиями и слюной макак. Мужчину укусило одно из животных во время посещения загородного парка Кам Шан в Гонконге, также широко известного как Обезьяний холм.

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Лишь через месяц мужчину доставили в больницу с лихорадкой и помутненным сознанием, где его определили в отделение интенсивной терапии.

Эксперты удивляются, что таких случаев не много, так как контакты между людьми и обезьянами в городе очень тесные. Возможно, причина в том, что В-вирус пока не слишком освоился в организме человека, в отличие от макак.

С момента первого задокументированного заражения человека в 1932 году, насчитывается лишь 50 случаев положительных результатов на этот редкий вирус. Из 50 инфицированных умер 21 человек.

Ученые отмечают, что без надлежащего лечения уровень смертности от В-вируса составляет более 70%, но шансы на выживание заметно увеличились с развитием противовирусной терапии. Но все равно эта цифра не равняется нулю. К примеру, в 2021 году 53-летний ветеринар из Пекина стал первой жертвой В-вируса в Китае.

Смерть от В-вируса в основном, вызывает воспаление в центральной нервной системе, так как вирус вызывает отек головного и спинного мозга. В более легких случаях у людей наблюдаются симптомы, подобные гриппу: лихорадка, усталость, мышечные боли и головные боли. Некоторые испытывают одышку, боли в животе и даже икоту.

Несмотря на то, что В-вирус давно пытается совершить решающий скачок между видами, для этого может потребоваться всего несколько небольших адаптаций. И тогда вирус сможет распространяться так же легко, как и его собраться из вируса герпеса. Пока же В-вирус остается редкой и необычной угрозой.

Напомним, назван тот, кто чаще всего заражает людей и животных вирусами. В новом исследовании ученые провели анализ вирусных геномов и нашли того, кто чаще всего заражает людей и животных вирусами.