Гідний наступник коронавірусу: у Гонконзі макака заразила людину рідкісним вірусом

Чоловік перебуває в критичному стані у відділенні інтенсивної терапії.

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У Центрі охорони здоров'я Гонконгу заявили, що 37-річний чоловік перебуває в критичному стані у відділенні інтенсивної терапії після укусу макаки. У пацієнта було виявлено позитивний тест на рідкісний вірус, пише ScienceAlert.

Йдеться про В-вірус або вірус герпесу В, який зазвичай переноситься із сечею, фекаліями та слиною макак. Чоловіка вкусила одна з тварин під час відвідування заміського парку Кам Шан у Гонконзі, також широко відомого як Мавпячий пагорб.

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Лише за місяць чоловіка доправили в лікарню з лихоманкою і помутнілою свідомістю, де його визначили у відділення інтенсивної терапії.

Експерти дивуються, що таких випадків не багато, оскільки контакти між людьми та мавпами в місті дуже тісні. Можливо, причина в тому, що В-вірус поки що не надто освоївся в організмі людини, на відміну від макак.

З моменту першого задокументованого зараження людини в 1932 році, налічується лише 50 випадків позитивних результатів на цей рідкісний вірус. З 50 інфікованих померла 21 людина.

Науковці зазначають, що без належного лікування рівень смертності від В-вірусу становить понад 70%, але шанси на виживання помітно збільшилися з розвитком противірусної терапії. Але все одно ця цифра не дорівнює нулю. Наприклад, 2021 року 53-річний ветеринар із Пекіна став першою жертвою В-вірусу в Китаї.

Смерть від В-вірусу здебільшого спричиняє запалення в центральній нервовій системі, оскільки вірус викликає набряк головного і спинного мозку. У легших випадках у людей спостерігаються симптоми, подібні до грипу: лихоманка, втома, м'язові болі та головні болі. Дехто відчуває задишку, болі в животі та навіть гикавку.

Попри те, що В-вірус давно намагається здійснити вирішальний стрибок між видами, для цього може знадобитися всього кілька невеликих адаптацій. І тоді вірус зможе поширюватися так само легко, як і його зібратися з вірусу герпесу. Поки ж В-вірус залишається рідкісною і незвичайною загрозою.

Нагадаємо, названо того, хто найчастіше заражає людей і тварин вірусами. У новому дослідженні вчені провели аналіз вірусних геномів і знайшли того, хто найчастіше заражає людей і тварин вірусами.