Ботаник животного мира. Собаки также хороши в интеллектуальных задачах, как и люди (фото)

Исследователи обнаружили доказательства того, что у собак, как и у людей, есть признаки феномена "общего интеллекта".

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В школе всегда есть ученик, которому легко дается преуспевать по всем предметам, от математики до литературы и музыки. Ученые называют этот феномен "общим интеллектом" или "фактором G" — теперь у нас впервые есть доказательства того, что он также существует и у наших питомцев, пишет Daily Mail.

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Команда ученых из Будапешта (Венгрия) отобрала более сотни собак для выполнения различных задач, направленных на проверку таких ключевых навыков, как:

память;

обучение;

решение проблем.

Ученые обнаружили, что вместо того, чтобы преуспевать в одной области, самые умные собаки, как правило, набирали высокие баллы в решении задач по всем направлениям. Подобно тому, как это происходит у лучших учеников в школе.

Собак попросили выполнить ряд когнитивных задач Фото: Eötvös Loránd University

Известно, что фактор G у людей связан с более высокой успеваемостью и успешностью в работе, одаренные собаки, похоже, могут лучше постоять за себя и помочь людям в момент кризиса. По словам автора исследования, профессора Энико Кубиньи из Университета Этвеша Лоранда, результаты их работы показывают, что структура когнитивных способностей у собак аналогична структуре когнитивных способностей у людей.

Ученые утверждают, что собаки обладают общим интеллектом, влияющим на их производительность при выполнении различного рода когнитивных задач, также, как это происходит у людей. Ранее ученые уже обнаружили, что G-фактор является "фундаментальным компонентом интеллекта", а также тесно связан с успехами в учебе и работе.

Понятие G-фактора, также известного как общий интеллект, пришло из человеческой психологии. Идея заключается в том, что индивидуальная когнитивная производительность основана на единой когнитивной способности при выполнении различных задач.

Собак попросили выполнить ряд когнитивных задач Фото: Eötvös Loránd University

В новом исследовании ученые решили проверить, присущ ли общий интеллект собакам. В исследовании приняли участие 129 домашних собак в возрасте от 3 до 15 лет, которым предложили выполнить 7 когнитивных задач. Исследование продолжалось в течение 2,5 лет. Отметим, что в группу вошли собаки смешанных пород, чистокровные собаки и животные различных пород.

Задания были направлены на то, чтобы проверить способность питомцев обучению, либо способность решать проблемы, в том числе, тесты на память и настойчивость. Например, в одном задании животным необходимо было следовать указательному жесту исследователя, в другом — запомнить, в каком горшке находится лакомство.

Ученые обнаружили, что собаки, которые хорошо справлялись с задачами по решению проблем, также были успешны и в задачах по обучению. Авторы исследования пришли к выводу, что это является подтверждением того, что у питомцев присутствует общий интеллект. Общий когнитивный фактор (g) демонстрировал постоянство в течение как минимум 2,5 лет.

Результаты также показали, что G-фактор у собак, вероятно, снижается с возрастом, однако только тогда, когда общее состояние здоровья ухудшается. Собаки, которые с возрастом сохраняли хорошее здоровье, на самом деле не страдали от снижения общего интеллекта.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что собаки понимают слова, а не просто звуки.