Ботанік тваринного світу. Собакам, як і людям, добре вдаються інтелектуальні завдання (фото)

Дослідники виявили докази того, що у собак, як і в людей, є ознаки феномена "загального інтелекту".

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У школі завжди є учень, якому легко вдається досягати успіху з усіх предметів, від математики до літератури та музики. Учені називають цей феномен "загальним інтелектом" або "фактором G" — тепер у нас уперше є докази того, що він також існує і в наших улюбленців, пише Daily Mail.

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Команда вчених з Будапешта (Угорщина) відібрала понад сотню собак для виконання різних завдань, спрямованих на перевірку таких ключових навичок, як:

пам'ять;

навчання;

розв'язання проблем.

Вчені виявили, що замість того, щоб досягати успіху в одній галузі, найрозумніші собаки, як правило, набирали високі бали у розв'язанні завдань в усіх напрямках. Подібно до того, як це відбувається у найкращих учнів у школі.

Собак попросили виконати низку когнітивних завдань Фото: Eötvös Loránd University

Відомо, що фактор G у людей пов'язаний із вищою успішністю та результативністю в роботі, обдаровані собаки, схоже, можуть краще постояти за себе і допомогти людям у момент кризи. За словами автора дослідження, професора Еніко Кубіньї з Університету Етвеша Лоранда, результати їхньої роботи показують, що структура когнітивних здібностей у собак аналогічна структурі когнітивних здібностей у людей.

Учені стверджують, що собаки мають загальний інтелект, який впливає на їхню продуктивність під час виконання різного роду когнітивних завдань, так само як це відбувається у людей. Раніше вчені вже виявили, що G-фактор є "фундаментальним компонентом інтелекту", а також тісно пов'язаний з успіхами в навчанні та роботі.

Поняття G-фактора, також відомого як загальний інтелект, прийшло з людської психології. Ідея полягає в тому, що індивідуальна когнітивна продуктивність заснована на єдиній когнітивній здатності під час виконання різних завдань.

Собак попросили виконати низку когнітивних завдань Фото: Eötvös Loránd University

У новому дослідженні вчені вирішили перевірити, чи притаманний загальний інтелект собакам. У дослідженні взяли участь 129 домашніх собак віком від 3 до 15 років, яким запропонували виконати 7 когнітивних завдань. Дослідження тривало протягом 2,5 років. Зазначимо, що до групи увійшли собаки змішаних порід, чистокровні собаки та тварини різних порід.

Завдання були спрямовані на те, щоб перевірити здатність улюбленців до навчання, або здатність розв'язувати проблеми, зокрема, тести на пам'ять і наполегливість. Наприклад, в одному завданні тваринам необхідно було слідувати вказівному жесту дослідника, в іншому — запам'ятати, в якому горщику знаходяться ласощі.

Вчені виявили, що собаки, які добре справлялися із завданнями з розв'язання проблем, також були успішними і в завданнях з навчання. Автори дослідження дійшли висновку, що це є підтвердженням того, що в улюбленців присутній загальний інтелект. Загальний когнітивний фактор (g) демонстрував сталість протягом щонайменше 2,5 року.

Результати також засвідчили, що G-фактор у собак, імовірно, знижується з віком, однак лише тоді, коли загальний стан здоров'я погіршується. Собаки, які з віком зберігали хороше здоров'я, насправді не страждали від зниження загального інтелекту.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що собаки розуміють слова, а не просто звуки.