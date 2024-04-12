Космическая простуда: у новорожденной звезды обнаружили чихание и это важно для эволюции

Изучение условий, которые приводят к такому чиханию позволит ученым лучше понять, как формируются звезды и планеты.

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Каждый родитель помнит, какую тревогу вызывало первое чихание новорожденного ребенка. Теперь астрономы выяснили, что новорожденные звезды также чихают, но в результате выделяется газ, пыль и магнитная энергия. Данный процесс не вызывает тревогу, а наоборот он очень полезен. Результаты исследования были опубликованы в The Astrophysical Journal, пишет Space.

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Чихание новорожденной звезды, которая представляет собой протозвезду, обнаружили астрономы с помощью радиотелескопа ALMA. Извержения протозвезд на самом деле являются жизненно важной частью эволюции звезд и могут многое рассказать ученым об этом процессе, а также о том возникнут ли в протозвездном диске из газа и пыли, который окружает юную звезду, планеты.

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Все звезды появляются из плотных газовых облаков, которые сжимаются под действием гравитации. В результате возникают протозвезды, окруженные протозвездным диском. Протозвезды продолжают набирать массу, поглощая еще больше материи из своего окружения и это продолжается до тех пор, пока давление в их ядрах звезд будет достаточным, чтобы запустить термоядерный синтез водорода. Именно тогда протозвезда превращается в звезду главной последовательности, такую как Солнце. Почти 4,6 млрд лет назад наша звезда переживала бы тот самый процесс рождения и роста. Однако есть проблема. По словам ученых, магнитные поля у молодых звезд намного больше, чем у протозвезд.

Иллюстрация того, как протозвезда чихает и выпускает газ, пыль и магнитные поля Фото: space.com

Эти структуры постоянно пронизаны магнитными полями, которые влекут за собой магнитный поток. Однако, если бы весь магнитный поток сохранялся по мере развития звезды, он создавал бы магнитные поля на много порядков сильнее, чем те, которые наблюдаются у любой известной протозвезды.

Это означает, что магнитную энергию необходимо каким-то образом удалить, и точно так же, как человеческое чихание защищает дыхательные пути и тело, удаляя нежелательные частицы, чихание звезд очищает нежелательную энергию, помогая звезде развиваться более плавно.

Ученые хотели открыть механизм, который лежит в основе этого удаления магнитного потока. Поэтому они направили радиотелескоп ALMA на регион, где рождаются новые звезды под названием MC 27, расположенном в 450 световых годах от нас.

В результате исследования астрономов ждал сюрприз, когда они обнаружили шипообразные структуры, которые тянутся в несколько раз дальше от протозвездного диска, чем среднее расстояние от Земли до Солнца.

Оказалось, что извержения магнитного потока, пыли и газа. Это явление называется обменной нестабильностью, когда нестабильность магнитного поля реагирует на различную плотностью газов в протозвездном диске, что приводит к вытеснению магнитного потока наружу. Ученые назвали это чиханием новорожденной звезды.

Также астрономы обнаружили и другие похожие структуры, которые протирались в космос в тысячи раз дальше, чем среднее расстояние от Земли до Солнца.

По словам ученых, изучение условий, которые приводят к такому чиханию позволит лучше понять, как формируются звезды и планеты.

Как уже писал Фокус, NASA показало, как выглядит солнечное затмение на Марсе. Спутники Марса Фобос и Деймос также закрывают собой Солнце, как и наша Луна. Но они меньше и не сферические, тем не менее получается захватывающий вид.