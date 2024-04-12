Космічна застуда: у новонародженої зірки виявили чхання і це важливо для еволюції

Вивчення умов, які призводять до такого чхання, дасть змогу вченим краще зрозуміти, як формуються зірки і планети.

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Усі батьки пам'ятають, яку тривогу викликало перше чхання новонародженої дитини. Тепер астрономи з'ясували, що новонароджені зірки також чхають, але внаслідок цього виділяється газ, пил і магнітна енергія. Цей процес не викликає тривоги, а навпаки він дуже корисний. Результати дослідження були опубліковані в The Astrophysical Journal, пише Space.

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Чхання новонародженої зірки, яка являє собою протозірку, виявили астрономи за допомогою радіотелескопа ALMA. Виверження протозірок насправді є життєво важливою частиною еволюції зірок і можуть багато чого розповісти вченим про цей процес, а також про те, чи виникнуть у протозоряному диску з газу і пилу, який оточує юну зірку, планети.

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Усі зірки з'являються зі щільних газових хмар, які стискаються під дією гравітації. У результаті виникають протозірки, оточені протозоряним диском. Протозірки продовжують набирати масу, поглинаючи ще більше матерії зі свого оточення, і це триває доти, доки тиск у їхніх ядрах зірок буде достатнім, щоб запустити термоядерний синтез водню. Саме тоді протозірка перетворюється на зірку головної послідовності, таку як Сонце. Майже 4,6 млрд років тому наша зірка переживала б той самий процес народження і зростання. Однак є проблема. За словами вчених, магнітні поля у молодих зірок набагато більші, ніж у протозірок.

Ілюстрація того, як протозірка чхає і випускає газ, пил і магнітні поля Фото: space.com

Ці структури постійно пронизані магнітними полями, які тягнуть за собою магнітний потік. Однак, якби весь магнітний потік зберігався в міру розвитку зірки, він створював би магнітні поля на багато порядків сильніші за ті, що спостерігаються в будь-якій відомій протозірці.

Це означає, що магнітну енергію необхідно якось видалити, і так само, як людське чхання захищає дихальні шляхи та тіло, видаляючи небажані частинки, чхання зірок очищає небажану енергію, допомагаючи зірці розвиватися плавніше.

Учені хотіли відкрити механізм, який лежить в основі цього видалення магнітного потоку. Тому вони направили радіотелескоп ALMA на регіон, де народжуються нові зірки під назвою MC 27, що розташований за 450 світлових років від нас.

У результаті дослідження на астрономів чекав сюрприз, коли вони виявили шипоподібні структури, які тягнуться в кілька разів далі від протозоряного диска, ніж середня відстань від Землі до Сонця.

Виявилося, що виверження магнітного потоку, пилу і газу. Це явище називається обмінною нестабільністю, коли нестабільність магнітного поля реагує на різну щільність газів у протозоряному диску, що призводить до витіснення магнітного потоку назовні. Вчені назвали це чханням новонародженої зірки.

Також астрономи виявили й інші схожі структури, які протиралися в космос у тисячі разів далі, ніж середня відстань від Землі до Сонця.

За словами вчених, вивчення умов, які призводять до такого чхання дасть змогу краще зрозуміти, як формуються зірки та планети.

Як уже писав Фокус, NASA показало, який вигляд має сонячне затемнення на Марсі. Супутники Марса Фобос і Деймос також закривають собою Сонце, як і наш Місяць. Але вони менші і не сферичні, проте виходить захоплюючий вид.