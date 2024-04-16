В Анатолии разговаривали на греческом: бронзовая табличка раскрыла наслоения культур древнего города

Благодаря древнему бронзовому артефакту ученые смогли узнать о том, как эллинистическая культура влияла на древний хеттский город Аниша. Этот артефакт оказался важным источником информации о событиях 2000-летней давности.

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На территории современной Турции когда-то процветал хеттский город Аниша. Этот город, расположенный в историческом регионе Каппадокия, имеет богатую историю, достигающую тысячелетий, пишет Arkeonews.

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Аниша упоминалась в ассирийских текстах XIX в. до н. э. под названием Каниш. Со временем город развивался и в конце концов получил название Аниша, которое впервые упоминается на монете, датированной III в. до н. э.

Внимание к этому городу привлек древний артефакт — бронзовая пластина, украшенной надписями, которая датируется 160-150 годами до н. э. Эту плиту, известную как "Табличка из Аниши", нашли в конце XIX века, а сейчас она хранится в Берлинском музее.

Фото: İHA

Эта находка позволяет исследовать правовые и социальные обычаи древней Аниши и более широкого региона Каппадокии. Надпись чествует Аполлония, сына Аббаса, признавая его "благодетелем" города. Этот титул, предоставленный городским советом и народным собранием, отражает важность общественного признания в то время.

Надписи на артефакте указывают на греческий язык как господствующий язык города, что демонстрирует связи с эллинистическим миром. Однако, как отметили ученые, имена, упомянутые на таблице, указывают на персидскую культуру.

Кроме Аполлония, декрет чтит акт царя Ариарата, который предоставил гражданам Аниши новую конституцию. Также на ней записаны имена должностных лиц.

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Важность таблички следует из того, что она хранилась в храме Астарты. Эта связь указывает на религиозное значение, переплетенное с повседневной жизнью древней Аниши.

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